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Müsilajın deniz altındaki tahribatı felaketin habercisiymiş

11.06.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi'nde etkili olan müsilajın deniz canlılarında yarattığı tahribat, dalgıçlar tarafından görüntülendi. Dalgıç Özcan Karabulut, müsilajın deniz yüzeyinden aylar önce deniz altında görüldüğünü ve deniz canlılarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Müsilajın deniz altındaki tahribatı felaketin habercisiymiş

İzmit Körfezi’nde sportif amaçlı dalış yapan, Nikomedya Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü üyeleri, deniz yüzeyinde görülen müsilajın deniz altında canlılara verdiği zararı görüntüledi. Müsilajın suyun altını sis tabakası gibi kapladığını ve ilk dönemler kendilerini çok tedirgin etmediğini belirten kulüp antrenörü Birol Şenkul, “Yaklaşık 20 yıldır İzmit Körfezi’nde dalıyorum. Suyun altında sis tabakası gibiydi müsilaj ve ilk sıralar bizi çok tedirgin etmedi. Zıpkınla balık avı yaparken biz müsilajın arkasına saklanıyorduk ve balık da aynı şekilde bu duman tabakasının arkasına saklanıyordu. Sudan çıkarken elbiselerimizin üzerine yapışıyordu sonra yüzeye çıkmaya başladı. Zeminin üzerini tül gibi örttü. Canlıların oksijen alamamasına neden oldu. Yengeçler, deniz yıldızları, deniz kestaneleri zarar görmeye başladı“ dedi.

''DİBİ MARS YÜZEYİ GİBİ KAPLADI''

Deniz altında müsilajın, balıkların solungaçlarını kapladığını söyleyen kulüp başkanı Cengiz Aslan, “En son dalış yaptığımızda 10-15 metrelerde müsilajın yeri bir mars yüzeyi gibi kaplayıp canlıların üzerini kapladığını gözlemledik. Müsilajın zaman içinde toplanarak yüzeye doğru hareket etmeye çalıştığını ve örümcek ağı gibi birbirini tamamlayan büyük tabaka haline geldiğini gördük. Kabuklu canlılar, balıkların solungaçlarına yapıştığını ve oksijen almalarını etkilediğini gördük. Yengeçlerin üzerini kaplayan tabaka sertleşip onların beslenmelerini ve solunum almalarını etkilediğine şahit olduk” diye konuştu.

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''FELAKETİN HABERCİSİYMİŞ''

Müsilaj oluşmadan önce İzmit Körfezi’ndeki deniz canlılığının arttığını söyleyen dalgıç Özcan Karabulut, “Yaklaşık 5-6 yıldır İzmit Körfezi’nde dalış yapıyoruz. Geçtiğimiz senenin kışına girerken deniz altında çeşitlilik çok fazlaydı. Akdeniz’e has bazı dülger, mercanlar, sinarit balıklarını gözlemledik ve bu çeşitlilik bizi sevindirmişti. Daha sonra da tuhaf bir hortum şeklinde hareket eden bir canlı gördük. Ne olduğunu anlayamamıştık. Türkiye’ye özgü olmadığını da biliyorduk. Yaklaşık 1 ay bizim sularımızda kaldı ve sonra parçalanıp kıyıya vurmaya başladı. Biz bu çeşitliliğe seviniyorduk ama sanırım bir felaketin habercisi gibi bir şeydi galiba. Bu sene de müsilaj belasıyla karşı karşıyayız” dedi.

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(DHA)

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İzmit deniz salyası

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