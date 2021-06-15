HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Müsilajın yayılımını uydu üzerinden takip eden "kod" yazıldı

Müsilajın yayılımını uydu üzerinden takip eden "kod" yazıldı

15.06.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) akademisyenlerinden oluşan çalışma gurubu, müsilajı uydu görüntüleri üzerinden takip eden kod yazdı.

Müsilajın yayılımını uydu üzerinden takip eden "kod" yazıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat Ateş, Demirci Meslek Yüksekokulu Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Salih Yılmaz ile Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı, Doç. Dr. Fatih Gülgen ve Dr. Öğr. Üyesi Uğur Acar’dan oluşan araştırma grubu, Marmara Denizi’nde müsilajın (deniz salyası) yayılımını izlemek üzere Google Earth Engine platformunda kullanılacak "kod" yazdı.

OLUŞUMUNU, YAYILIMINI VE ARTIŞ HIZINI TESPİT ETTİLER

Açık kaynak kodlu Google Earth Engine platformunda, uzaktan algılama teknikleri kullanarak makine öğrenme algoritması ve su çıkarma indeksleriyle, müsilajı su yüzeyinden ayırmayı başaran araştırmacılar, beş günlük periyotlarla yayınlanan Sentinel uydu görüntülerini analiz ederek, dört aylık süre içerisinde, beş farklı tarih aralığında, Marmara Denizi’ndeki müsilajın ilk oluşumu, yayılımı ve artış hızını tespit etti.

Müsilajın yayılımını uydu üzerinden takip eden kod yazıldı-1

BİRÇOK HUSUS KOLAYLIKLA TAKİP EDİLEBİLECEK

Müsilajın, Marmara Denizi’nde örttüğü alanları koordinatlarıyla tespit ettiklerini aktaran akademisyenler, yaptıkları çalışmayla yoğunluğun nerede olduğu, yayılımın nereye doğru yöneldiği tespitlerinin yanı sıra yazdıkları kodla kümelenmenin nerelerde arttığı, temizleme işleminin başarılı olup olmadığı gibi hususları, kod sayesinde üretecekleri haritalar üzerinden takip edilebileceği açıklamalarına yer verdi.

Müsilajın yayılımını uydu üzerinden takip eden kod yazıldı-2

Müsilajın bundan sonraki yayılımının ve temizlenmesinin de kolaylıkla takip edilebileceği bilgisini paylaşan akademisyenler, yaptıkları çalışmanın şu ana kadar yapılanlardan farkının, açık kaynak kodlu ücretsiz uydu görüntülerinden faydalanarak, aynı anda tüm denizi mozaik oluşturarak görüntüleyebilen ve analiz eden ilk araştırma grubu olduklarını belirttiler.

MÜSİLAJ TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLAYACAK

Uzaktan algılama tekniklerini kullanarak yazdıkları kod sayesinde Hotspot analizi ile müsilajı doğru ve hızlı tespit edip haritalar ürettiklerini aktaran, MCBÜ Demirci Meslek Yüksekokulu Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Salih Yılmaz, bu haritaların temizlik çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını, ayrıca bu kodu, haritalardan faydalanmak isteyen ve müsilajla ilgili çalışan uzmanlarla gerçek zamanlı paylaşacaklarını söyledi.

Müsilajın yayılımını uydu üzerinden takip eden kod yazıldı-3

"ERKEN UYARI SİSTEMİ"

Geliştirilen kod, büyük veri (big data) alt yapısı sunan Google Earth Engine üzerinde, dünyadaki tüm deniz ve okyanuslar üzerinde çalışacak ve sonuçlar internet altyapı hızına bağlı olarak 1-2 dakika içinde alınabilecek. Böylelikle kullanılan metod, bir nevi "erken uyarı sistemi" gibi de değerlendirilebilecek.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Yeni özelliği ortaya çıktı: Beni buradan çıkar!Yeni özelliği ortaya çıktı: Beni buradan çıkar!
Anahtar Kelimeler:
deniz salyası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

Kızı ve eşiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti! Korkunç haber

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.