Müsilajın yayılımını uydu üzerinden takip eden "kod" yazıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat Ateş, Demirci Meslek Yüksekokulu Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Salih Yılmaz ile Prof. Dr. Füsun Balık Şanlı, Doç. Dr. Fatih Gülgen ve Dr. Öğr. Üyesi Uğur Acar’dan oluşan araştırma grubu, Marmara Denizi’nde müsilajın (deniz salyası) yayılımını izlemek üzere Google Earth Engine platformunda kullanılacak "kod" yazdı.

OLUŞUMUNU, YAYILIMINI VE ARTIŞ HIZINI TESPİT ETTİLER

Açık kaynak kodlu Google Earth Engine platformunda, uzaktan algılama teknikleri kullanarak makine öğrenme algoritması ve su çıkarma indeksleriyle, müsilajı su yüzeyinden ayırmayı başaran araştırmacılar, beş günlük periyotlarla yayınlanan Sentinel uydu görüntülerini analiz ederek, dört aylık süre içerisinde, beş farklı tarih aralığında, Marmara Denizi’ndeki müsilajın ilk oluşumu, yayılımı ve artış hızını tespit etti.

BİRÇOK HUSUS KOLAYLIKLA TAKİP EDİLEBİLECEK

Müsilajın, Marmara Denizi’nde örttüğü alanları koordinatlarıyla tespit ettiklerini aktaran akademisyenler, yaptıkları çalışmayla yoğunluğun nerede olduğu, yayılımın nereye doğru yöneldiği tespitlerinin yanı sıra yazdıkları kodla kümelenmenin nerelerde arttığı, temizleme işleminin başarılı olup olmadığı gibi hususları, kod sayesinde üretecekleri haritalar üzerinden takip edilebileceği açıklamalarına yer verdi.