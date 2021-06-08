Müsilajlı Marmara Denizi ‘Deniz Koruma Alanı’ Olacak

Yaklaşık bir aydır deniz salyası (müsilaj) baskısı altındaki Marmara Denizi’ni temizlemek için bugün çalışmalara başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Marmara Belediyeler Birliği’nin organizasyonuyla altı şehirdeki on beş kıyı alanında yirmi beş deniz yüzeyi temizleme gemisi ve on sekiz botla temizlik yapılıyor.

Yalova’da Aksa önleri ve Tersaneler bölgesinde, Bursa’da Gemlik, Çanakkale’de Marina bölgesi ve Gelibolu’da, Balıkesir’de Bandırma sahilinde, Kocaeli’nde Körfez İlçesi’nde, İstanbul’da ise Caddebostan, Yenikapı, Tuzla, Maltepe Beylikdüzü, Pendik ve Kurbağalıdere ‘‘Türkiye’nin büyük deniz temizliği hareketi’ için pilot bölge olarak seçildi.

Kurum: ‘‘2021 yıl sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını ‘koruma alanı’ ilan edeceğiz’’

İstanbul Caddebostan sahilinde düzenlenen törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pazar günü kabul edilen 22 maddelik eylemi programını uygulayacaklarını söyledi.

Kurum, ‘‘2021 yıl sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını ‘koruma alanı’ ilan edeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Hem tarım hem de sanayi kaynaklı kirliliği durduracağız. Atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak, deniz suyu kalitesini yükselteceğiz. Arıtma tesislerimizin teknolojilerini en üste çıkaracağız. Kaçak balıkçılığa geçit verilmeyecek, hayalet ağları temizleyeceğiz. Marmara'yı kurtarmakta kararlıyız ve kurtaracağız. Akdeniz ve Ege'nin küçük kardeşi Marmara Denizi'ni kurtaracağız, Marmara Denizi'ni kaderine terk etmeyeceğiz’’ dedi.