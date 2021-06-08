Müsilajlı Marmara Denizi ‘Deniz Koruma Alanı’ Olacak

Yaklaşık bir aydır deniz salyası (müsilaj) baskısı altındaki Marmara Denizi’ni temizlemek için bugün çalışmalara başlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Marmara Belediyeler Birliği’nin organizasyonuyla altı şehirdeki on beş kıyı alanında yirmi beş deniz yüzeyi temizleme gemisi ve on sekiz botla temizlik yapılıyor.
Yalova’da Aksa önleri ve Tersaneler bölgesinde, Bursa’da Gemlik, Çanakkale’de Marina bölgesi ve Gelibolu’da, Balıkesir’de Bandırma sahilinde, Kocaeli’nde Körfez İlçesi’nde, İstanbul’da ise Caddebostan, Yenikapı, Tuzla, Maltepe Beylikdüzü, Pendik ve Kurbağalıdere ‘‘Türkiye’nin büyük deniz temizliği hareketi’ için pilot bölge olarak seçildi.
Kurum: ‘‘2021 yıl sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını ‘koruma alanı’ ilan edeceğiz’’
İstanbul Caddebostan sahilinde düzenlenen törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pazar günü kabul edilen 22 maddelik eylemi programını uygulayacaklarını söyledi.
Kurum, ‘‘2021 yıl sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını ‘koruma alanı’ ilan edeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Hem tarım hem de sanayi kaynaklı kirliliği durduracağız. Atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak, deniz suyu kalitesini yükselteceğiz. Arıtma tesislerimizin teknolojilerini en üste çıkaracağız. Kaçak balıkçılığa geçit verilmeyecek, hayalet ağları temizleyeceğiz. Marmara'yı kurtarmakta kararlıyız ve kurtaracağız. Akdeniz ve Ege'nin küçük kardeşi Marmara Denizi'ni kurtaracağız, Marmara Denizi'ni kaderine terk etmeyeceğiz’’ dedi.
Koordinasyon Kurulu ve Bilim Kurulu’nun hazırlayacağı planı üç ay içinde açıklayacaklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı, deniz kirliliğine karşı seferberlik ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.
İmamoğlu: ‘‘Tüm süreçlerin hassas biçimde yönetilmesi gerekir’’
Toplantıya, hükümetin Haziran ayında temel atmaya hazırlandığı Kanal İstanbul’un Marmara Denizi’ni daha da öldüreceğini savunan bu yüzden göreve geldiği günden beri bu projeye karşı olduğunu dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
İBB Başkanı, ‘‘Bu çalışmayı sürecin çözümü ya da sonu olarak algılamayalım. İşin başında bakanlığımız olmak zorunda, valiliklerimiz, belediyelerimiz olmak zorunda. Ama 30 milyona yakın nüfus bu işte çalışma yapmazsa bu işin çözümü mümkün değil. Tüm süreçlerin hassas biçimde yönetilmesi gerekir. Bu işin çözümü seferberlik ruhundadır. Bugün yapacağımız, ortaya koyacağımız tutarlı adımlar, bu denizi ve bu coğrafyayı geleceğe az kusurlu bir şekilde taşıyacaktır. Keşke kusursuz diyebilsek, ama insanoğlu, ne yazık ki hiçbir coğrafyayı kusursuz yönetemiyor’’ dedi.
İmamoğlu’ndan ‘‘Kanal deniz salyasını önleyecek’’ diyen Karaismailoğlu’na ‘‘Devlet adamları, bilim ile konuşur’’ eleştirisi
İmamoğlu toplantı öncesi gazetecilerin soruları üzerine dün akşam Kanal 24 televizyonunda yayınlanan bir programda ‘‘Kanal İstanbul, deniz salyasının önlenmesine katkı sağlayacaktır. Karadeniz’in temiz suyu Marmara Denizi’ne karıştığında su kalitesi artmış olacak. O yüzden tamamen tersi’’ diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’yla görüşmek istediğini söyledi.
İmamoğlu, ‘‘Nereden malum oldu bilmiyorum. Biraz malum olmuşa benziyor. Devlet adamları, bilim ile konuşur; dayanakları bilim ile olur. Bir makale mi var, bir araştırma mı var? Bugüne kadar niye böyle bir araştırma yayınlanmadı? Akşamdan sabaha herhalde insan rüyasında görmüştür; sabah da böyle bir şey aklına gelmiştir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar; mesele, ciddi bir meseledir. Ciddi meseleleri önce bilim ele alır, bir zemine oturur, tartışılır. Bize, varsa bir makale onu, göndersin. Kaldı ki, sabah bu mesajları görünce, kendisine mesaj attım. İstanbul ile teknik olarak varsa elinde bilgi, ben hazırım. Davet edin, geleyim, dinleyeyim diyerek mesaj attım. Umarım mesajıma döner” dedi.
Toplantı sonrası temizlik çalışması yapılmaya başlandı.
Temizlik çalışmaları sırasında özellikle Caddebostan balıkçı barınağında yer yer müsilaja rastlanırken Kadıköy İlçesi sahilinde deniz salyası bugün itibariyle ağırlıklı olarak Moda, Fenerbahçe sahilinde görülüyor.