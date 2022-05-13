Musk 44 Milyarlık Twitter Anlaşmasını Askıya Aldı

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter'ı satın almak için vardığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı, sahte hesapların oranıyla ilgili verileri beklerken "geçici süreliğine askıya aldığını" açıkladı. Musk'ın açıklaması üzerine Twitter hisselerinin değeri hızla düşüşe geçti.

Piyasalar açılmadan önce yüzde 17,7 düşerek 37,10 dolara gerileyen Twitter hisseleri, Musk'ın Nisan ayı başında Twitter hissesi satın aldığını ve daha sonra Twitter'ı borsadan çekmek için hisse başına 54,20 dolarla "en iyi ve son teklifini" yaptığını açıklamasından bu yana en düşük seviyeye indi. Musk, bugün Twitter üzerinden anlaşmaya hala bağlı olduğunu duyurdu.

Öte yandan Tesla hisseleri, yüzde 5 oranında değer kazandı. Musk, Twitter'ı satın almak için Tesla hisselerine karşılık 6 milyar 250 milyon dolarlık fon garantilediğini açıklamıştı.

Twitter'da 92 milyon takipçiye sahip olan Musk, platform üzerinden yaptığı açıklamada, "Twitter anlaşması, sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını temsil ettiğini gösteren hesaplamaların ayrıntılarını beklerken geçici süreliğine askıya alındı" dedi.

Musk, son Twitter mesajında, Reuters haber ajansının 2 Mayıs'taki bir haberine atıfta bulundu. Haberde, Twitter'da birinci çeyrekte sahte hesapların günlük aktif kullanıcıların yüzde 5'inden az olduğu, birinci çeyrekte Twitter'ın reklam sunulan 229 milyon kullanıcısı bulunduğu yazılıydı.

Fiyat düşürme stratejisi mi?

Mali hizmetler şirketi Hargreaves Lansdown'dan uzman Susannah Streeter, "Sahte hesaplarla ilgili yüzde 5'lik oran bir süredir biliniyor. Musk'ın bunu görmüş olması lazım. Bu bir fiyat düşürme stratejisi olabilir" dedi.

Susannah Streeter, "Bu durum şirkette sinir bozukluğu yaratacak çünkü bazı üst düzey yöneticiler çoktan işten çıkarıldı" dedi.

Musk'ın Twitter'ı üzerine anlaşılan fiyattan satın alma olasılığı ilk kez, hisselerin değeri 46,75 doların altına indiği Salı günü, yüzde 50'nin altına gerilemişti.

Dünyanın en zengin insanı olan ve kendisini "mutlak ifade özgürlüğü savunucusu" olarak tanımlayan Musk, önceliklerinden birinin, "sahte bot hesapları" Twitter’dan uzaklaştırmak olduğunu söylemişti.

Musk’a göre Twitter’ın bu tür hesapların çoğalmasına izin vermesinin nedeni, şirketin reklam gelirine olan bağımlılığı.

Reuters haber ajansının Twitter'dan konuya ilişkin açıklama talebine yanıt gelmedi. Musk'ın temsilcilerine ve Tesla'ya da konuyla ilgili açıklama için ulaşılamadı.

Twitter'ın içerikte ölçülülük politikalarını eleştiren Musk, Twitter algoritmalarının paylaşımları "umumi" hale getirmesine öncelik verilmesini istediğini ve platformda reklam veren şirketlere çok fazla güç verilmesine karşı olduğunu söylemişti.

Musk, bu hafta başında da Twitter'ı satın aldığında platformun eski Başkan Donald Trump'a koyduğu yasağı kaldıracağını söyleyerek, Twitter'ın içerikte ölçülülük politikasından uzaklaşma niyetini ortaya koydu.

Twitter, Musk ile varılan anlaşma tamamlanana kadar bazı risklerle karşı karşıya olduğunu bildirmişti. "Geleceğe ilişkin plan ve stratejilerle ilgili olası belirsizlik" ortamı içinde şirketlerin Twitter'a reklam vermeye devam edip etmeyeceği, olası risklerden biri.

Musk'ın anlaşmayı bozması durumunda Twitter'a 1 milyar dolar tutarında fesih ücreti ödemesi gerekecek.

