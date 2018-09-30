Musk En Az 3 Yıl Tesla’nın Yönetim Kurulu Başkanı Olamayacak

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve CEO’su Elon Musk, kendisine yönelik yatırımcıları yanılttığına dair suçlamalarla ilgili soruşturma kapsamında 40 milyon dolar ödemeyi ve şirket yönetiminde bir dizi değişiklik yapmayı kabul etti.
ABD Menkulkıymetler ve Borsa Komisyonu’yla varılan anlaşma gereği Musk’ın şirketin CEO’su olarak kalmaya devam etmesi ancak yönetim kurulu başkanlığı görevini en az üç yıllığına terk etmesi öngörülüyor.
Tesla, şirketi yönetmesi için bağımsız bir yönetim kurulu başkanı tutacak. Bu da Tesla’nın yönetim kurulunu Musk’a fazla bağlı olmakla eleştiren hisse sahiplerini memnun eden bir adım.
20 milyar dolarlık servete sahip olduğu sanılan Musk ve Haziran ayında 2,2 milyar dolar ciro elde eden şirketi Tesla davanın sona ermesi için 20’şer milyon dolar ödeyecek.
Musk, Ağustos ayında attığı bir Tweet’le Tesla’yı hisselerini 420 dolar’a geriye alarak New York borsasından çekeceğini yazmıştı.
Musk birkaç hafta sonra yine Twitter aracılığıyla borsadan çekilme planından vazgeçtiğini açıklamıştı.
ABD Menkulkıymetler ve Borsa Komisyonu, Musk’ın şirketi borsadan çekmesi için gereken 25 ila 50 milyar dolarlık finansmana sahip olmadığını ve yatırımcıları yanılttığını öne sürmüştü.
Varılan anlaşma kapsamında Tesla’nın şirketle ve yönetimle bağlantısı olmayan iki yönetici daha tutması gerekiyor.
Ayrıca şirketin Musk’ın yatırımcılarla iletişimini de kısıtlaması öngörülüyor.
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