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Musk'ın çılgın Vine fikri! Geri mi dönüyor?

31.10.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı satın alan Elon Musk, kritik kararlar almayı sürdürüyor. Musk, yaptığı bir paylaşıma göre ise çılgın bir fikri gerçeğe dönüştürecek gibi. Ünlü milyarder Twitter hesabından bir Vine anketi yayınladı. Bu anket sonrası ortalık adeta karıştı. Twitter'ın 6 saniyelik videolar çekmeye izin veren platformu Vine bir döneme damgasını vurmuş, Türkiye de başta olmak üzere birçok ülkede Vine fenomenlerini ortaya çıkarmıştı.

Musk'ın çılgın Vine fikri! Geri mi dönüyor?

Elon Musk Twitter'ı satın aldığından beri sular durulmuyor. Twitter'daki ilk günlerine hızlı başlayan ünlü milyarder, CEO Parag Agrawal başta olmak üzere birçok yöneticiyi işten çıkardı. Bu işten çıkarmaların devamının geleceği gibi birçok ilginç iddia ortaya atılırken, Elon Musk çok önemli bir tweet paylaştı. Bu tweet'in ana konusu Twitter'ın bir döneme damgasını vuran video platformu Vine'dı.

BİR DÖNEMİN ÜNLÜ PLATFORMU: VINE

Vine, kullanıcıların 6 saniyelik videolar çekmesine imkan tanıyordu. Kısa sürede dünya çapında yüksek kullanıcı sayılarına ulaşan Vine'da Vine fenomenleri de ortaya çıkmıştı. Ancak Twitter'ın en ünlü platformlarından birisi haline gelen Vine'ın 27 Ekim 2016 tarihinde kapanacağı duyurulmuştu.

ELON MUSK'TAN VINE ANKETİ

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından paylaştığı bir anket ile Vine'ı tekrar gündeme getirdi. Ünlü milyarder, takipçilerine Vine'ın geri gelmesini isteyip istemediklerini sordu. Vine'ı geri getirme fikri, Twitter kullanıcılarından destek gördü. Biz bu haberi hazırlarken Musk'ın anketinde kullanılan 2 milyondan fazla oyun %69,7'si Vine'ı geri getirme fikrine sıcak bakıyordu.

Elon Musk anket

VINE TIKTOK'A RAKİP OLABİLİR

Elon Musk'ın anketine bir kullanıcı yanıt verdi ve "Bunu yapsaydın ve gerçekten TikTok ile rekabet etseydin bu çok komik olurdu" dedi. Musk ise kullanıcıya "TikTok'tan daha iyi bir hale getirmek için ne yapabiliriz?" diyerek yanıt verdi. Bu da Musk'ın Vine'ı geri getirerek TikTok'a rakip bir platform oluşturmak istediğini gösterdi.

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Elon Musk Twitter vine

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