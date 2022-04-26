Musk Reklamcıları Twitter'dan Kaçırır mı?

Uzmanlar, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşma yapan Elon Musk'ın platformda sınırsız ifade özgürlüğünü teşvik etme planını devreye sokması halinde bazı şirketlerin Twitter'da reklam yayınlamaktan kaçınabileceğini söylüyor.

Kendisini "mutlak ifade özgürlüğü savunucusu" olarak tanımlayan Elon Musk, Twitter'ı "iyileştirme ve düzeltme" planlarının ne olduğu konusunda ayrıntı açıklamadı. Musk, ifade özgürlüğü ilkesini uygulamak için yeterince çaba harcamadığı ve içerikte aşırıya kaçmama ve ölçülü olma politikaları güttüğü gerekçesiyle Twitter'ı sık sık eleştiriyordu.

Reklamlar, Twitter'ın ana gelir kaynağı. Uzmanlar, sınırsız ifade özgürlüğünün dezenformasyon ve nefret söylemine dönüşebileceğini, bunun da Twitter'a reklam veren şirketlerin platformdan uzaklaşma riskini beraberinde getirebileceğini söylüyor.

Facebook'un sadece 10'da biri büyüklüğünde olan Twitter, Arap Baharı'nın yayılmasına katkıda bulunmuş, 6 Ocak 2021'de eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Amerikan Kongresi'ne yaptığı baskının düzenlenmesinde rol oynamakla suçlanmıştı.

Araştırma kuruluşu MoffettNathanson'dan uzman Michael Nathanson, "Elon Musk ifade özgürlüğünü teşvik etmek için içerik düzenleme uygulamasını kaldırırsa şirketlerin Twitter'da reklam harcaması yapma konusunda daha az istekli olmasını bekliyoruz" dedi.

Nathanson'a göre Musk'ın içerikte denge sağlama mekanizmalarını ortadan kaldırma girişiminde bulunması, Twitter'a reklam veren şirketlerin marka bilinci yaratmak için Google, YouTuve, TikTok ya da diğer platformlara yönelmesine neden olabilir.

2009 yılında Twitter'a katılmasından bu yana 80 milyondan fazla takipçi edinen Musk, 2018 yılında Tesla'yı borsadan çekme girişiminde bulunacağını Twitter üzerinden duyurduğunda Amerika'da borsa ve sermaye piyasalarını denetleyen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından hakkında soruşturma açılmıştı.

Dünya çapında 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunan 16 yıllık Twitter, 2021 yılında 4 milyar 510 milyon dolar reklam geliri elde etti. Bu tutar, Twitter'ın toplam satışlarının yüzde 89'unu oluşturdu.

Mali hizmetler şirketi Hargreaves Lansdown'dan uzman Susannah Streeter, "Twitter'ın önündeki zorluk, Musk'ın reklamcıların hoşuna gitmeyen türdeki tartışmalı görüşlere serbesti tanıma planı karşısında reklam gelirlerini korumak ve arttırmak olacak" dedi.

Musk ayrıca Twitter için abone bazlı bir iş modelinin de işaretini verdi. Ancak böyle bir adım, reklamcıların Pinterest ya da Snapchat gibi daha küçük şirketlere yönelmesine yol açabilir.

Araştırma şirketi MKM Partners'dan uzmanlar, "Twitter'ın önümüzdeki birkaç ay içinde 'özel şirkete dönüşme' sürecinden geçmesinin tüm online reklamcılık ekosistemi üzerinde giderek artan bir etkisi olacağına inanıyoruz" dedi.

Uzmanlara göre Twitter'ın yönetim kurulu tarafından onaylanan satış anlaşmasının herhangi bir denetim engeline takılması beklenmiyor.

