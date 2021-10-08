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Musk, Tesla'nın merkezini California'dan Texas'a taşıyor

08.10.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin merkezinin California'dan Texas'a taşınacağını duyurdu. Musk, California'daki yerel yöneticilerle, Covid önlemleri nedeniyle karşı karşıya gelmişti.

Musk, Tesla'nın merkezini California'dan Texas'a taşıyor

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin merkezinin California'dan Texas'a taşınacağını duyurdu.

Musk, California'daki yerel yöneticilerle, Covid önlemleri nedeniyle karşı karşıya gelmişti.

Şirketin hissedarlarıyla Texas'taki buluşmada bu duyuruyu yapan Musk, çalışanların ekonomilerine uygun ev bulamamalarını gerekçelerden biri olarak saydı.

Elon Musk taşınma kararının sebeplerinden biri olarak da, California'nın Fremont kentindeki fabrikada yaşanan sıkışıklığı gösterdi.

Milyarder yönetici, "San Francisco Körfezi'nde genişleme konusunda sıkıntı var. Austin'deki fabrikamız ise havalimanına 5 dakika uzaklıkta ve şehir merkezine de 15 dakika mesafede" dedi.

Musk, California'daki yerel yöneticilerle son olarak Covid nedeniyle fabrikasını kapatmasını istedikleri için karşı karşıya geldi.

O dönem attığı Tweet'te, "Tesla en yakın zamanda yönetim merkezini ve tüm gelecek programlarını Texas/Nevada'ya taşıyor" dedi.

Hissedarlarla yapılan toplantıda merkezi taşıma kararını duyuran Musk, California'daki fabrikada yapılan üretimin devam edeceğini ve hatta yüzde 50 artırma planında olduklarını da duyurdu.

Musk, "Bu Tesla California'yı terk ediyor gibi bir durum değil" dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=smSWFIMLiVI

Şirketler neden Texas'a taşınıyor?

Son yıllarda Texas'a taşınan şirketlerin sayısı artıyor. Yine ABD merkezli teknoloji devi Oracle da Silikon Vadisi'nden Austin'e taşınma kararını 2020'de duyurdu.

Teknoloji şirketi HP ve araç üreticisi Toyota da şirket merkezlerini California'dan Texas'a taşıdı.

California eyaletinde, işçi hakları konusunda güçlü yasalar bulunuyor. Ayrıca yaşam maliyetleri ve vergiler de diğer eyaletlere göre yüksek.

Musk geçen yıl evini California'dan Texas'a taşıdı.

SpaceX uzay teknolojileri şirketi de Texas eyaleti sınırları içinde bulunuyor.

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