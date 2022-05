Musk: ‘‘Trump’ın Yasağı Kalkacak’’

Milyarder Elon Musk, Twitter’ı satın alınca eski Başkan Donald Trump’a koyduğu yasağı kaldıracağını söyledi.

Tesla’nın CEO’su ve dünyanın en zengin kişisi Musk, Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı.

Reuters haber ajansı konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde anlaşmanın tamamlanmasının ardından Musk’ın Twitter’ın geçici CEO’su olmasının beklendiğini yazmıştı.

Trump’ın Twitter’a geri dönüp dönmemesi kararı Musk’ın Twitter’da yapacağı değişikliklerde ne kadar ileri gideceği konusunda bir test olarak görülüyor.

Financial Times gazetesinin ‘‘Future of the Car’’ (Arabanın Geleceği) konulu konferansında konuşan Musk, kendisinin ve Twitter’ın eş kurucusu Jack Dorsey’nin kalıcı yasakların çok az olması ve bunların spam yayan hesaplara ya da bot hesaplara ayrılması gerektiği görüşünde olduklarını bildirdi.

Musk, Trump’ın yasaklanması kararının sağ görüşlü kişiler arasında Trump’ın görüşlerinin pekişmesine neden olduğunu söyledi ve yasağı ‘‘ahlaki olarak yanlış ve tamamen aptalca’’ olarak nitelendirdi.

Trump’ın 88 milyon takipçisi bulunan hesabının yasaklanması, görev süresinin dolmasına günler kala sesini duyurduğu en önemli ortamın elinden alınmasına neden olmuştu. Bu durum aynı zamanda sosyal medya şirketlerinin güçlü küresel liderler konusunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğiyle ilgili de yıllar süren tartışmaların başlamasına yol açtı.

Yasak Kongre baskınının ardından gelmişti

Trump 6 Ocak Kongre baskınından kısa süre sonra Twitter’dan kalıcı olarak yasaklanmıştı. Twitter, kararına gerekçe olarak Trump’ın ‘‘daha fazla şiddeti kışkırtma riskini’’ göstermişti.

Musk ayrıca platformun ifadeyi kanunla öngörüldüğü şekilde sınırlandırması gerektiğini söyledi. Musk, dün ise çocuklara yönelik reklamlar gibi yasadışı içeriği kontrol etmeyen şirketlere ağır para cezaları getiren yasaya atıfta bulunarak, bir Avrupa Birliği yetkilisine, AB politikasının kendi düşüncesiyle tam olarak aynı paralelde olduğunu söylemişti.

Trump ise Twitter izin verse bile geri dönmeyeceğini ve kendi sosyal medya platformu olan Twitter benzeri Truth Social’ı tercih edeceğini söylemişti. Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social, Apple app store’da Şubat ayının sonunda piyasaya çıkmıştı.

Trump, yavaş bir başlangıcın ardından yeni platformdaki mesajlarını hızlandırmış ve 2 milyon 700 bin takipçisiyle çoğunlukla geçen hafta olmak üzere yaklaşık 50 kez iletilerini paylaşmıştı. Trump başkanlığı döneminde ise Twitter’dan günde ortalama 18 tweet atıyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Twittter’ın Trump’a uyguladığı yasağın şirketin kendi kararı olduğunu belirtti. Biden yönetiminin çevrimiçi platformların ifade özgürlüğünü korumasını ancak bunların birer dezenformasyon forumu haline gelmediğinden emin olunmasını istediğini belirtti.

Musk konferansta Twitter’ı satın alma sürecinin en iyi senaryoda iki-üç ay sürebileceğini de söyledi.

Musk'ın Twitter'ı satın alma kararı bazı Tesla yatırımcılarını endişelendirdi ve hisseler üzerinde baskıya neden oldu. Musk, ‘‘faydalı olabildiği sürece’’ Tesla'da kalacağını sözlerine ekledi.