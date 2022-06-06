Musk Twitter Anlaşmasından Çekilecek mi?

Milyarder işadamı Elon Musk, sosyal medya ağının, uygun olmayan ya da istenmeyen mesajlar ve sahte hesaplar hakkında veri sağlamaması durumunda Twitter'ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmadan çekilebileceği konusunda uyardı.

Musk bu uyarıyı bugün Twitter’a gönderdiği mektupla yaptı.

Mektupta, Twitter'ın yükümlülüklerini "açık bir şekilde ihlal ettiği" ve Musk'ın birleşme sözleşmesini feshetme konusundaki tüm haklarının saklı olduğu belirtildi.

Mart ayının başında Musk, sosyal medya şirketinin sahte hesapların oranı hakkında veri sağlamasını beklerken, anlaşmayı "geçici olarak askıya alacağını" söylemişti.

Haber ajansları ve ABD medyası 25 Nisan'da Musk’ın Twitter’ı satın aldığını son dakika haberi olarak paylaşmış ve dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk’ın, Twitter’in her bir hissesi için 54,20 dolar ödeyeceği açıklanmıştı.

Ancak Elon Musk 13 Mayıs’ta, Twitter'ı satın almak için vardığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı, "geçici süreliğine askıya aldığını" açıklamıştı. Musk'ın açıklaması üzerine Twitter hisselerinin değeri hızla düşüşe geçmişti.

Bugün Twitter’a gönderilen mektupta, "Musk Twitter'ın, birleşme anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi açıkça reddettiğine inanıyor ve bu da şirketin Musk'ın bu verilerle ilgili yapacağı kendi incelemesinin ortaya çıkartabilecekleri konusunda duyduğu endişeden dolayı bilgi sakladığı şüphesine neden oluyor" ifadesine yer verildi.

Musk'ın avukatları mektupta, "Musk şirketin bilgi haklarına aktif olarak direndiğine ve bunları engellediğine inanıyor" dedi.

Twitter hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5,5 düşüşle 37,95 dolara geriledi.

Musk, Mayıs ayında anlaşmayı askıya aldığında da

Twitter hisseleri, yüzde 17,7 düşerek 37,10 dolara gerilemiş ve Musk'ın Nisan ayı başında Twitter hissesi satın aldığını ve daha sonra Twitter'ı borsadan çekmek için hisse başına 54,20 dolarla "en iyi ve son teklifini" yaptığını açıklamasından bu yana en düşük seviyeye inmişti.

