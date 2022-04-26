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Musk Twitter’ı 44 Milyar Dolara Satın Aldı

25.04.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya devi şirketi Twitter, Tesla’nın kurucusu ve sahibi Elon Musk’ın tarafından satın alındı. Musk, Twitter’ın tamamını satın almak için yaklaşık 44 milyar dolarlık bir ödeme yapacak

Musk Twitter’ı 44 Milyar Dolara Satın Aldı

Sosyal medya devi şirketi Twitter, Tesla’nın kurucusu ve sahibi Elon Musk’ın tarafından satın alındı. Musk, Twitter’ın tamamını satın almak için yaklaşık 44 milyar dolarlık bir ödeme yapacak.

Haber ajansları ve ABD medyası tarafından son dakika haberi olarak duyurulan gelişmeye göre dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter’in her bir hissesi için 54,20 dolar ödeyecek.

Sabah saatlerinden bu yana satış işleminin bugün duyurulacağına dair haberler medyada yer alıyordu. Bu gelişmeler üzerine Twitter hisseleri yüzde 4,5 civarında bir artışla işlem görmeye başlamıştı.

Yaklaşık 4 gün kadar önce Elon Musk, Twitter’ı ne şekilde satın alacağına dair finansal ayrıntıları da açıklamıştı. Musk, Twitter’ı aralarında Morgan Stanley’in de bulunduğu bazı finans kurumlarının sağlayacağı finansmanla satın alacağını açıkladı.

Dünyanın en zengin insanı ünvanına sahip Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu ve sahibi olan Musk, hali hazırda Twitter’ın yüzde 9’luk hissesinin de sahibi durumunda. Musk, yüzde 9 hisseye sahip olmasının ardından şirketin yönetim kuruluna girmeyi reddetmiş ve son olarak 14 Nisan tarihinde 43 milyar dolarlık satın alma teklifini açıklamıştı.

Twitter’ın kendisinin satın alması halinde çok daha özgür bir platform haline geleceğini söyleyen Musk’ın sosyal medyanın en etkili uygulamalarından birinde ne tarz değişiklikler yapacağı merak konusu. Musk’ın Twitter tarafından hesabı süresiz olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını da yeniden açmasına izin verip vermeyeceği şimdiden tartışılan konuların başında geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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