Musk ve Twitter Aleyhine Dava

Florida eyaletinin bir emeklilik fonu, Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma planını hızla hayata geçirmesini engellemek amacıyla taraflara dava açtı.

Delaware eyaletinde açılan davanın dosyasında Orlando Polis Emeklilik Fonu, Delaware eyaleti yasaları uyarınca, Elon Musk'ın sahip olmadığı Twitter hisselerinin sahiplerinin üçte ikisinin onayı olmadığı takdirde, satın alma işleminin 2025 yılına kadar tamamlanamacağını kaydetti.

Dava dosyasında ayrıca Musk'ın Twitter hisselerinin yüzde 9'unu aldıktan sonra "çıkar sahibi hissedar" haline geldiği, bu durumun da Musk'ın Twitter'ın tamamına sahip olmasını geciktirmesi gerektiği yazılı.

Forbes dergisine göre dünyanın en zengin kişisi olan Musk ayrıca elektrikli otomobil üreticisi Tesla firmasının da CEO'su.

Twitter, yönetim kurulu ve CEO'su Parag Agrawal da davalılar arasında bulunuyor.

Davanın amacı, Twitter'ın Musk'a satışının en erken 2025 yılına ertelenmesini, Twitter yöneticilerinin güvene dayalı görevlerini ihlal ettiğinin beyan edilmesini ve davayla ilgili maliyetlerin karşılanmasını sağlamak.

Twitter, davayla ilgili iaçıklama yapmayı reddetti. Musk'ın avukatıysa açıklama talebine henüz yanıt vermedi.

