Muska yazan emekli imama gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, muska yazdığı belirlenen emekli imam S.A. jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Emekli imamın muskaların nerelere konulması gerektiği ve siyah erkek köpeğe yedirilmesi konusundaki yazıları dikkat çekti.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Hıdırlar köyünde oturan S.A.'yı takibe aldı. Muska yazdığı belirlenen S.A. gözaltına alındı. S.A.'nın evinde yapılan aramada yüzlerce yazılmış muska, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 adet değişik boylarda ve ebatlarda bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emekli imamın yazdığı muskaların iç çamaşırı ve evin çeşitli yerlerine konulması, siyah renkli erkek köpeğe yedirilmesi için yazdığı yazılar dikkat çekti. 'Tekke ve zaviyelerle türbedarlık ile birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet' ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edilen S.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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