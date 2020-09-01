HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muska yazarak dolandırıcılık yapan 3 kişi gözaltına alındı

Muska yazarak dolandırıcılık yapan 3 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 11:49 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde muska yazarak haksız kazanç sağladığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kozlu Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Sivriler köyünde R.E.(65), F.E.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde muska yazarak haksız kazanç sağladığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kozlu Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Sivriler köyünde R.E.(65), F.E. (46) ve H.G. (64) adlı şahısların halkın dini inançlarını kullanıp muska yazılarak haksız kazanç elde edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 71 muska ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
İranlı 'Tosuncuk'tan Antalya'da 20 milyonluk vurgunİranlı 'Tosuncuk'tan Antalya'da 20 milyonluk vurgun
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştüÇumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştü
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Türkiye’ye yapılan uçuşları 1 Ekim’e kadar askıya aldılar
Türkiye’ye yapılan uçuşları 1 Ekim’e kadar askıya aldılar
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
Hakkari'den kahreden haber! 1 asker şehit oldu
Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu
İranlı 'Tosuncuk'tan Antalya'da 20 milyonluk vurgun
İranlı 'Tosuncuk'tan Antalya'da 20 milyonluk vurgun
Milas'ın 'Flamingo cenneti'nde dayanılmaz koku: Vatandaş yardım istedi
Milas'ın 'Flamingo cenneti'nde dayanılmaz koku: Vatandaş yardım istedi
Prof. Dr. Mustafa Gerek: Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış var
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Bin TL'ye aldığı araç şimdi herkesin dikkatini çekiyor: 100 bin TL verseler vermem
Bin TL'ye aldı: 50 bin TL verdiler vermedim, 100 bin TL verseler vermem
Prof. Dr. Taşbakan: Zatürre aşısı koronavirüsü engellemez
Zatürre aşısı koronavirüsü engellemez
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.