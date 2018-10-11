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'Muskacı' cinayeti sanığını Adli Tıp raporu kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

BURSA'nın Kestel ilçesinde, geçen yıl, çevrede 'muskacı' olarak tanınan Engin Salum’u (64) köye yağmur yağdırmadığı ve kendisine de büyü yaptığı iddiasıyla baltayla öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Hayri Akbaba'ya (59), Adli Tıp Kurulu'nun 'Akıl sağlığı yerinde değildir' raporu doğrultusunda ceza verilmedi. Akbaba'nın, akıl hastalığı nedeniyle güvenlik tedbiri uygulanarak, 1 yıl boyunca Akıl Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmesi kararlaştırıldı.

'Muskacı' cinayeti sanığını Adli Tıp raporu kurtardı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Kestel ilçesinde, geçen yıl, çevrede 'muskacı' olarak tanınan Engin Salum’u (64) köye yağmur yağdırmadığı ve kendisine de büyü yaptığı iddiasıyla baltayla öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Hayri Akbaba'ya (59), Adli Tıp Kurulu'nun 'Akıl sağlığı yerinde değildir' raporu doğrultusunda ceza verilmedi. Akbaba'nın, akıl hastalığı nedeniyle güvenlik tedbiri uygulanarak, 1 yıl boyunca Akıl Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmesi kararlaştırıldı.
Olay, geçen yılın eylül ayında, ilçeye bağlı kırsal Dudaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlarını otlatan, 2 çocuk babası Engin Salum, iddiaya göre, evine girmek istediği sırada, kendisini takip eden ve çevrede 'muskacı' olarak tanınan Hayri Akbaba'nın baltalı saldırısına uğradı. Boynuna ve koluna aldığı 3 balta darbesiyle ağır yaralanan Salum, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan ve akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Akbaba ise jandarma ekiplerince yakalandı. Akbaba, jandarmada verdiği çelişkili ifadesinde, Engin Salum'u daha önce söylediği halde, köye yağmur yağdırmadığı için öldürdüğünü ayrıca Salum'un kendisine büyü yaptığını, bu nedenle zayıflayarak, 100 kilodan 50 kiloya düştüğünü ileri sürdü. Akbaba, jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine konuldu.
'SALUM ÖLMEDİ, MEZARININ KAZILMASINI İSTİYORUM'
Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Hayri Akbaba, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Son sözleri sorulan Akbaba, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Engin Salum ölmemiştir. Plastik olarak gömülmüştür. Jandarma bana yamuk yaptı. Maktul büyücüdür. Kendisi yaşıyor. Gerekirse mezarının kazılıp, test edilmesini istiyorum" dedi.
CEZA VERİLMEDİ, 1 YIL TEDAVİ GÖRECEK
Duruşmada, İstanbul 4'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca sanık Akbaba için düzenlenen 'İşlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, bu fiil ile ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azaldığı görülmüştür' yazılı raporu okundu. Mahkeme heyeti, rapor doğrultusunda Akbaba'ya ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Sanık Hayri Akbaba'nın, akıl hastalığı nedeniyle güvenlik tedbiri uygulanarak, 1 yıl boyunca Akıl Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmesi kararlaştırıldı.

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'Muskacı' cinayeti sanığını Adli Tıp raporu kurtardı'Muskacı' cinayeti sanığını Adli Tıp raporu kurtardı

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