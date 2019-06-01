Muskacı 'Topal Hoca'ya, 21 hapis istemiyle dolandırıcılık davası

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,(DHA)- ERZURUM'da 'Topal Hoca' lakaplı M.S.B.(77) hakkında 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sözde hoca ile muska yaptırmak isteyenler arasında aracılık yaptığı öne sürülen Ö.Ç.(35) adlı kadının da 7 yıla kadar hapsi istendiği davanın iddianamesinde, M.S.B.'nin evinde sihir ve büyü ile ilgili kitaplar bulunduğuna vurgu yapıldı.

Almanya'da yaşayan F.K.(45) Türkiye'ye geldiğinde polise giderek, M.S.B. ve aracılık eden Ö.Ç.'nin kendisini dolandırdığını iddia etti. Şikayetinde ağabeyinin, eşiyle problemler yaşadığını anlatan F.K., Almanya'da tanıştığı Z.T.'nin kendisine bir hocanın muska yaparak, sorunlara çözüm bulduğunu söylediğini bildirdi. F.K., "Hoca ile Z.'nin kardeşi olan Ö.Ç. aracılığıyla irtibat kurduk. Ö.Ç. aracılığıyla muska için anlaştım. Paraları Ö.Ç. adına gönderdim, o da hocaya ulaştırdı. Gönderdiğim paraların karşılığında bana Arapça yazılı belgeler ve muska gönderildi. Beni dolandıran hoca ve Ö.Ç.'den şikâyetçiyim" dedi.

Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan Ö.Ç.'nin Almanya'da yaşayan ablası Z.T. de M.S.B.'yi 1-2 yıldır muska yapması nedeniyle tanıdığını belirtti. 'Topal Hoca'dan şikayetçi olmayan Z.T. ifadesinde "Arkadaşım F. kız kardeşim Ö. aracılığıyla hocaya ulaştı. M.S.B. yapacağı muskalar karşılığında parça parça para talep etti. Bu paraları, F. uluslararası para transferi yoluyla Ö.'ye gönderdi. Kardeşim de paraları elden hocaya teslim etti.

Para teslimi esnasında, ben de Almanya'da sürücü sınavına gireceğim için muska almak için 5 bin lirayı elden kız kardeşimin yanında M.S.B.'ye verdim. Amacım çok kez deneyip geçemediğim sürücü sınavını geçmek için yardım almaktı. Daha önce de iki, üç kez farklı sorunları nedeniyle hocanın yanına gidip para karşılığı muska aldım" diye konuştu.

Geçen yıl 2 Ocak günü gözaltına alınan, 1 gün sonra da serbest bırakılan M.S.B. hakkında F.K., Z.T. ve aracılık yapan Ö.Ç.'ye karşı 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 6 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada F.K.'nin şikayetçi olduğu Ö.Ç. hakkında da 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Davanın iddianamesinde M.S.B.'nin ifadesinde "Muska yazma tarzı işleri çok uzun zaman önce bıraktığımı söylememe rağmen Ö.Ç. çok ısrarcı oldu. Israrları nedeniyle başımdan savmak için Arapça metni kendi el yazımla yazarak, Ö.'ye teslim ettim. Dosya içerisinde bulunan 'mesul 30-fotokopi yaptırsın, her gün bir tane evde yaksın' ibareleri içeren metni yazmadım. F.K.'nin gönderdiği paradan haberim yok. Evimde yapılan aramadaki eşyalar çok uzun yıllar önce muska yazdığım zamanlardan kalma. Arkalarında not yazılmış olan fotoğraflar aile bireylerime ait" dediği kaydedildi.

İddianamede M.S.B.'nin evinde yapılan aramada, muska yazmada kullanılan araç gereçler ile sihir ve büyü ile ilgili kitaplar bulunduğu, kitaplarının arasında da muska yaptırılan kişilere ait fotoğraflar ele geçirildiği kaydedildi. Muskalar üzerine yapılan kriminal incelemede el yazısının M.S.B.'ye ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan yargılamanın ilk duruşmasına M.S.B. katılmazken, Ö.Ç. hazır bulundu. İfadesi alınan Ö.Ç. "F.K.'nin bana gönderdiği 17 bin lirayı hocaya verdim. Bu işte herhangi bir menfaatim yoktur. Sanığın hoca olduğunu zannedip, yaptığı işin de dine uygun olduğunu düşünüyordum. Hatta geçmiş 10 yıl içerisinde çocuğum olmadığı için ve diğer farklı sorunlarımla ilgili muska yazdırdım. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Duruşma ertelendi.

