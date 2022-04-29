Musk’ın Twitter’ı Satın Almasına Dair Soru İşaretleri Büyüyor

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk’ın sosyal medya devi Twitter’ı satın almasının yankıları sürüyor. Musk’ın Twitter’ı nasıl yöneteceğinden, ödemesini nasıl yapacağına kadar çok sayıda konu hergün tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor.

Elon Musk’ın resmi olarak Twitter’ı devralmasıyla ilgili işlemler daha birkaç ay sürecek. Ancak ilk günden bu yana Twitter’ın önümüzdeki süreçte nasıl bir platform olacağına dair gerek Musk’ın açıklamaları, gerekse yapılan yorumlar gündemde yer almaya devam ediyor.

Son olarak Elon Musk’ın, Twitter’ı satın aldığı yaklaşık 44 milyar dolarlık tutarı, bankalarla yaptığı anlaşma kapsamında nasıl ödeyeceği haberlere yansıdı. Reuters Haber Ajansı’nın bugünkü haberine göre Musk, bankalara verdiği güvencede, Twitter şirketi yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretlerde kesintiye gideceğini ve abonelik sistemiyle Twitter’dan gelir elde edeceğine dair bir projeksiyon sundu. Piyasalarda konuşulan bir başka iddia da Musk’ın Twitter’da personel sayısını azaltacağı ve bu şekilde maliyetleri düşüreceği yönünde. Ancak bu iddialarla ilgili henüz Musk’tan ya da Twitter cephesinden bir açıklama gelmedi. Musk, 44 milyar dolarlık ödemenin yaklaşık 13 milyar dolarını bankalardan sağladığı krediyle yaparken, kalanını kendi kişisel hesaplarından yapacak. Öte yandan ajanslara bugün Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın 4,5 milyar dolarlık hissesini toplu olarak sattığı haberi de yansıdı.

Öte yandan Musk’ın Twitter’ı satın alması haberinin duyulması üzerine hem Twitter hem de Tesla hissedarlarından Musk’a yönelik dava açanlar oldu. Twitter hissedarlarından biri Elon Musk’ın, Twitter’ın ilk olarak yüzde 9’luk hissesini satın aldığını geç duyurduğu ve bu şekilde zarara uğradığı gerekçesiyle dava açtı. Kurallara göre yüzde 5 üzerindeki hisse alımlarının, 10 gün içinde kamuoyuna bildirilmesi gerekiyor. Söz konusu davada Musk’ın, yüzde 5’in üzerinde hisse satın aldığını, 14 Mart tarihine kadar bildirmesi gerekirken bunu 4 Nisan tarihine kadar duyurmadığı belirtiliyor.

Tesla şirketinin CEO’su olan Musk’a yönelik bir dava da Tesla hissedarlarından geldi. Hissedarlar, Musk’ın Tesla’nın CEO’su olarak sorumlulukları bulunduğunu, birinci önceliğinin Tesla şirketinin yönetimi olması gerektiğini ancak Twitter’ın başına geçmesiyle birlikte bunun aksayacağı gerekçesiyle Musk’a karşı dava açtılar. Tesla hisseleri, Musk’ın Twitter’ı satın aldığını duyurduğu 4 Nisan tarihinden bu yana yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.

Abonelik sistemi nasıl olacak?

Musk, daha önce hali hazırda belirli ülkelerde uygulamada olan Twitter’ın abonelik sistemi Twitter Blue’yu geliştireceğinin sinyalini vermişti. Twitter Blue’ya, ABD’de aylık 3 dolar civarı bir ücretle abone olunabiliyor. Mevcut abonelik, bir mesajı yazdıktan sonra, yayınlamadan önce belirli bir süre içerisinde düzeltme ya da silme imkanı sunuyor. Ayrıca Blue üyeleri bazı haberlere daha kolay ve hızlı erişim sağlarken ekranda görünen Twitter logosunu da değiştirme şansına sahip olabiliyor.

Elon Musk, özellikle yazılan mesajlar üzerinde değişiklik yapılabilmesiyle ilgili özellik üzerinde durarak, bu konuda daha önce kullanıcıların görüşlerini de paylaşmasını istemişti. Musk ayrıca abonelerin Twitter’da reklam görmemesi gerektiğini de belirtmişti. Mevcut durumda Blue üyeleri Twitter sayfalarında reklamlar görmeye devam ediyorlar.

Twitter’a özgürlük Musk’ın ticari ilişkilerini nasıl etkileyecek?

Musk’ın ilk günden itibaren üzerinde durduğu bir başka konu da Twitter’ı daha özgür bir platform haline getireceği iddiası. Ancak bu konuda da pek çok tartışma devam ediyor. Bir yandan özgürlüklerin sınırının rahatsız edici boyutlara ulaşarak Twitter’ın kullanıcı kaybetmesinden bahsedilirken diğer yandan, Musk’ın yatırımlarının bulunduğu Çin’e karşı nasıl bir uygulama içinde olacağı tartışılıyor.

Çin, sosyal medya uygulamalarına sansür ve kısıtlamalar uygulamasıyla biliniyor. Musk’ın sahibi olduğu Tesla otomobil şirketinin de Çin’de bir fabrikası bulunuyor. Dolayısıyla Çin’le ticari ilişkileri bulunan Elon Musk’ın, Twitter’a kısıtlama uygulayan Çin’e karşı nasıl bir tavır geliştireceği de tartışma konusu. Uzmanlar Twitter uygulamaları nedeniyle yakın gelecekte Musk ve Pekin yönetimi arasında sorunlar yaşanmasının sürpriz olmayacağını ifade ediyorlar. Çin’de üretim yapan Teknoloji üreticisi Apple’ın da Çin’deki çevrimiçi (online Applestore) uygulama mağazasında bazı programları listesinden çıkarmak zorunda kaldığı hatırlatılıyor.

Ancak sadece Çin değil, çeşitli nedenlerle zaman zaman ya da sürekli olarak Twitter’a sansür ve kısıtlama uygulayan çeşitli ülkelerin, Musk’la diğer alanlardaki iş ilişkilerinin bundan nasıl etkileneceği de merak konusu. Musk hali hazırda Tesla’nın yanısıra uzaya uydu ve astronot taşıyan SpaceX şirketinin de sahibi.

