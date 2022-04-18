Musk'tan Twitter'a İhaleli Mesaj: "Beni Şefkatle Sev"

Tesla CEO'su Elon Musk Twitter hesabında, "Love Me Tender" (Beni Şefkatle Sev) mesajını paylaştı. Rock’n roll kralı Elvis Presley'nin şarkısı olan sözlerdeki "tender" İngilizce’de "resmi teklif" ya da "ihale" anlamına da geliyor. Musk’ın mesajı, sosyal medya devi Twitter'ı 43 milyar dolar nakit parayla satın alma teklifine karşı şirketin "zehirli hap" olarak bilinen önleme başvurmasına yanıt olarak yorumlandı.

Musk, 14 Nisan’daki TED konuşmasından sonra, Twitter'ın yönetim kurulunu saf dışı bırakacak ve şirketi satın alma teklifini doğrudan hissedarlara yönlendirecek bir adım atma olasılığının işaretini vermişti. Musk daha sonra paylaştığı Twitter mesajında, "Bu teklifi hissedarların oyuna sunmamanın mazur görülecek hiçbir tarafı yok" ifadesini kullanmıştı.

Kendisini "mutlak ifade özgürlüğü savunucusu" olarak tanımlayan ve Twitter'ın ifade özgürlüğüne ilişkin politikalarını eleştiren Musk, hafta sonundaki bir başka Twitter mesajında da, 2017 yılında "Twitter fiyatın kaç?" şeklinde yaptığı kendi paylaşımına, ters gülen surat emojisiyle yanıt verdi.

Twitter hisselerinin yüzde 9,1'ine sahip olan Musk, şirketin en büyük ikinci hissedarı.

Bugün piyasalar açılmadan önce Twitter hisselerinin değeri yüzde 2,1 oranında artarak 46,03 dolara yükseldi. Bu fiyat, Musk'ın hisse başına teklif ettiği 54,20 doların epey altında. Musk'ın 4 Nisan'da Twitter hisselerini satın aldığını açıklamasından bu yana şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 15 değer kazandı.

Aralık ayı sonu itibarıyla yönettiği varlık miktarının toplam değeri 103 milyar dolardan fazla olan teknoloji odaklı özel sermaye şirketi Thoma Bravo, Twitter'ı, şirketi satın almak için bir teklif hazırlığı içinde olduğu konusunda bilgilendirdi. Bu hazırlığı, Thoma Bravo'nun hazırladığı teklif konusunda bilgi sahibi olan kişiler 15 Nisan’da Reuters haber ajansıyla paylaştı.

