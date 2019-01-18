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Müşküle'nin suları 4 yıldır sarı akıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:42 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinin kırsal Müşküle Mahallesi'nde içme suyunun kokması ve sarı renkte akması, tedirgin ediyor.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinin kırsal Müşküle Mahallesi'nde içme suyunun kokması ve sarı renkte akması, tedirgin ediyor. 4 yıldır sorunun devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, yetkililerden çözüm istedi. Ünlü şair Nazım Hikmet'in şiirlerine konu olan, anısına çınar ağacı dikilen İznik ilçesinin kırsal Müşküle Mahallesi'nde 4 yıldır sular sarı renkte akıyor. Mahalle sakinlerinin bu konudaki şikayetleri artarken, geçen günlerde su borusundan yılan çıktı. Mahalle sakinlerinden ev kadını Kader Köroğlu, "Ben bu köye gelin geldiğimden beri buranın suları çok pis. Çok çamurlu akıyor. Çocuklarııma banyo bile yaptıramıyorum. Çaydanlıklarımızın içi hep kireç. Sularımızın temiz olmasını istiyoruz, borudan çamur akmasın artık" dedi. Bir diğer ev kadını Kafiye Talan ise "Sular bataklık suyu gibi akıyor, küf kokuyor. Bu su, ne banyo yapılacak, ne de yemeğe konulacak gibi. Ne olacak bu halimiz" ifadelerini kullandı. Su borusundan 2 metrelik yılan çıktığını ifade eden Nezaket Aydın da "Geçen gün su borusu patladı. Gittik, baktık, içinde ölü yılan gördük, şok olduk. Koku yaptı. Arıtma suyu kullanıyoruz, o bile fayda etmiyor" diye konuştu. Her yıl Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümünde adına dikilen çınarın başında anma gerçekleştirilen mahallenin sakinleri, soruna çözüm bulunmasını istedi.

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