Muslım Hands Derneği'nden Suriyeliler için 1,7 milyon dolarlık yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- MERKEZİ Londra’da bulunan Muslım Hands Derneği (Müslüman Eller), İdlib ve kırsalı ile Türkiye’de bulunan Suriyeliler için 81 TIR’dan oluşan 1,7 milyon dolarlık pirinç yardımının dağıtımına başladı.

Muslım Hands Derneği (Müslüman Eller) tarafından Güney Afrika, Londra ve Fransa’da bulunan Pakistan kökenli Müslüman yardımseverler, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve İdlib kırsalında bulunan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplam 81 TIR’daki pirinci, AFAD ve Türk Kızılay’ına teslim etti. Yardımlar, Türkiye’de başta Hatay olmak üzere, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep’te bulunan konteyner kentte yaşayan sığınmacılara dağıtılacak.

1,7 MİLYONDOLARLIK YARDIM

Toplam maliyeti 1.7 milyon dolar olan pirinç yardımının Türkiye’de kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacılara ulaştırılmak üzere 50 TIR, Türk Kızılayı’na teslim edildi. 31 TIR ise İdlib kırsalında bulunan ihtiyaç sahibi Suriyelilere teslim edilmek üzere AFAD'a teslim edildi.

Muslım Hands Derneği Başkanı Sayed Lakhte Hassan, yardımları Türk yetkililerle yaptıkları görüşme sonrasında AFAD ve Türk Kızılay’ına teslim ettiklerini belirterek, "Merkezi Londra bulunan Muslim Hands Derneği olarak Suriyeli kardeşlerimiz için başlattığımız gıda yardımı kampanyası kısa sürede amacına ulaştı. Kampanya İngiltere, Fransa ve Güney Afrika’da yaşayan Pakistanlı Müslümanlar tarafından organize edildi" dedi.

Öte yandan Türk Kızılayı adına 50 TIR’ı teslim alan Suriye yardımları operasyon masası sorumlusu Uğur Mahmut, pirincin Türkiye'deki Suriyelilere dağıtılmaya başlandığını belirterek, "Pirinçler yurt içi kamplarda kalan Suriyeli misafirlerimize dağıtmak üzere her gün sevk edilmektedir. 244 ton Türkiye’de içerisindeki Suriyeli misafirlere dağıtılacak" diye konuştu.