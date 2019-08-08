HABER

Muslım Hands Derneği'nden Suriyeliler için 1,7 milyon dolarlık yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:50 | Son Güncelleme

MERKEZİ Londra’da bulunan Muslım Hands Derneği (Müslüman Eller), İdlib ve kırsalı ile Türkiye’de bulunan Suriyeliler için 81 TIR’dan oluşan 1,7 milyon dolarlık pirinç yardımının dağıtımına başladı.

Muslım Hands Derneği'nden Suriyeliler için 1,7 milyon dolarlık yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- MERKEZİ Londra’da bulunan Muslım Hands Derneği (Müslüman Eller), İdlib ve kırsalı ile Türkiye’de bulunan Suriyeliler için 81 TIR’dan oluşan 1,7 milyon dolarlık pirinç yardımının dağıtımına başladı.
Muslım Hands Derneği (Müslüman Eller) tarafından Güney Afrika, Londra ve Fransa’da bulunan Pakistan kökenli Müslüman yardımseverler, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve İdlib kırsalında bulunan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplam 81 TIR’daki pirinci, AFAD ve Türk Kızılay’ına teslim etti. Yardımlar, Türkiye’de başta Hatay olmak üzere, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep’te bulunan konteyner kentte yaşayan sığınmacılara dağıtılacak.
1,7 MİLYONDOLARLIK YARDIM
Toplam maliyeti 1.7 milyon dolar olan pirinç yardımının Türkiye’de kamplarda yaşayan Suriyeli sığınmacılara ulaştırılmak üzere 50 TIR, Türk Kızılayı’na teslim edildi. 31 TIR ise İdlib kırsalında bulunan ihtiyaç sahibi Suriyelilere teslim edilmek üzere AFAD'a teslim edildi.
Muslım Hands Derneği Başkanı Sayed Lakhte Hassan, yardımları Türk yetkililerle yaptıkları görüşme sonrasında AFAD ve Türk Kızılay’ına teslim ettiklerini belirterek, "Merkezi Londra bulunan Muslim Hands Derneği olarak Suriyeli kardeşlerimiz için başlattığımız gıda yardımı kampanyası kısa sürede amacına ulaştı. Kampanya İngiltere, Fransa ve Güney Afrika’da yaşayan Pakistanlı Müslümanlar tarafından organize edildi" dedi.
Öte yandan Türk Kızılayı adına 50 TIR’ı teslim alan Suriye yardımları operasyon masası sorumlusu Uğur Mahmut, pirincin Türkiye'deki Suriyelilere dağıtılmaya başlandığını belirterek, "Pirinçler yurt içi kamplarda kalan Suriyeli misafirlerimize dağıtmak üzere her gün sevk edilmektedir. 244 ton Türkiye’de içerisindeki Suriyeli misafirlere dağıtılacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Muslım Hands Derneği'nden Suriyeliler için 1,7 milyon dolarlık yardımMuslım Hands Derneği'nden Suriyeliler için 1,7 milyon dolarlık yardımMuslım Hands Derneği'nden Suriyeliler için 1,7 milyon dolarlık yardım

Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'
Küçük Hüma deprem anını gözyaşları içinde anlattı: "Her şey düştü, ablam yatağın altına saklandı"Küçük Hüma deprem anını gözyaşları içinde anlattı: "Her şey düştü, ablam yatağın altına saklandı"
Kurban Bayramı öncesi, ek otobüs biletleri de tükendiKurban Bayramı öncesi, ek otobüs biletleri de tükendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar açıklandı

Türkiye'yi sarsan saldırıda ara karar açıkladı!

Terör örgütü PKK/PYD'nin Ayn el-Arab'daki mevzi ve sığınakları görüntülendi

Büyük panikteler! Terör mevzileri böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.