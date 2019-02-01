HABER

Muşlu aile 6 köpek yavrusunu besleyerek donmaktan kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

Muş’ta öğretmenlik yapan Yusuf Çağlayan ile çocukları, sokakta buldukları 6 köpek yavrusunu yaptıkları barınakta besleyerek donmaktan kurtardı.Karşıyaka Mahallesi’ndeki evinden okula giderken ara sokakta henüz yeni doğmuş yavru köpekleri fark eden Öğretmen Yusuf Çağlayan, çocuklarıyla hemen harekete geçti.

Muş’ta öğretmenlik yapan Yusuf Çağlayan ile çocukları, sokakta buldukları 6 köpek yavrusunu yaptıkları barınakta besleyerek donmaktan kurtardı.
Karşıyaka Mahallesi’ndeki evinden okula giderken ara sokakta henüz yeni doğmuş yavru köpekleri fark eden Öğretmen Yusuf Çağlayan, çocuklarıyla hemen harekete geçti. Çadırdan baraka yaparak kasaptan, lokantadan ve okulun yemekhanesinden getirdikleri et ve yemek artıklarıyla yavru köpekleri besleyen Çağlayan ailesi, 35 gündür hayvanlara gözü gibi bakıyor. Yaklaşık 35 gündür köpek yavrularına baktıklarını ifade eden Çağlayan, “Her gün onları çeşitli yemek artıklarıyla beslemeye çalışıyoruz. Buna devam edeceğiz. Yavru köpeklerin şu an sağılık durumları çok iyi. Yaklaşık 25 gün daha bakmamız gerekiyor. Daha sonra belediyeye teslim edeceğiz. Çünkü 45 gün önce anneden ayırdığımız zaman, yakalanacakları olası bazı hastalıkları diğer canlılara da bulaştırabilirler. O yüzden bizde daha belediyeye teslim etmedik. Mahalle sakinleri de bize yardımcı oluyorlar” dedi.
Daha önce annesiz olan 5 köpek yavrusunu belediyeye teslim ederek hayvan barınağına gönderdiklerini belirten Çağlayan, “Zaman zaman veteriner hekim gelip kontrol ediyor. Daha sonra bu hayvanları belediyeye teslim edip hayvan bakım evine göndereceğiz” diye konuştu.
Hayrunnisa Çağlayan ise yavru köpekleri gördüklerinde çok küçük olduklarını belirterek, “Onlara ekmek, süt ve et verdik. Baktık büyüttük, şu anda mahallede bizle birlikte oynuyorlar” ifadelerini kullandı.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Erdemli'deki seralarda 8 milyon liralık fırtına ve hortum hasarıErdemli'deki seralarda 8 milyon liralık fırtına ve hortum hasarı
Minik ellerden kuşlara yuvaMinik ellerden kuşlara yuva
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarptı, üzüntüden yere yığıldı

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

FETÖ'cü 'maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi! Gerçek öldüğü sanılınca ortaya çıktı

5 aylık hamileydi, tanınmaz hale geldi!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD açıklaması: Türkiye alternatifsiz değildir

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türkiye alternatifsiz değildir

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.