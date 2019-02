Muşlu aile 6 köpek yavrusunu besleyerek donmaktan kurtardı

Muş’ta öğretmenlik yapan Yusuf Çağlayan ile çocukları, sokakta buldukları 6 köpek yavrusunu yaptıkları barınakta besleyerek donmaktan kurtardı.

Karşıyaka Mahallesi’ndeki evinden okula giderken ara sokakta henüz yeni doğmuş yavru köpekleri fark eden Öğretmen Yusuf Çağlayan, çocuklarıyla hemen harekete geçti. Çadırdan baraka yaparak kasaptan, lokantadan ve okulun yemekhanesinden getirdikleri et ve yemek artıklarıyla yavru köpekleri besleyen Çağlayan ailesi, 35 gündür hayvanlara gözü gibi bakıyor. Yaklaşık 35 gündür köpek yavrularına baktıklarını ifade eden Çağlayan, “Her gün onları çeşitli yemek artıklarıyla beslemeye çalışıyoruz. Buna devam edeceğiz. Yavru köpeklerin şu an sağılık durumları çok iyi. Yaklaşık 25 gün daha bakmamız gerekiyor. Daha sonra belediyeye teslim edeceğiz. Çünkü 45 gün önce anneden ayırdığımız zaman, yakalanacakları olası bazı hastalıkları diğer canlılara da bulaştırabilirler. O yüzden bizde daha belediyeye teslim etmedik. Mahalle sakinleri de bize yardımcı oluyorlar” dedi.

Daha önce annesiz olan 5 köpek yavrusunu belediyeye teslim ederek hayvan barınağına gönderdiklerini belirten Çağlayan, “Zaman zaman veteriner hekim gelip kontrol ediyor. Daha sonra bu hayvanları belediyeye teslim edip hayvan bakım evine göndereceğiz” diye konuştu.

Hayrunnisa Çağlayan ise yavru köpekleri gördüklerinde çok küçük olduklarını belirterek, “Onlara ekmek, süt ve et verdik. Baktık büyüttük, şu anda mahallede bizle birlikte oynuyorlar” ifadelerini kullandı.



