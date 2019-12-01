HABER

Muşlu muhtar amcasından aldığı mührü 62 yıldır taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 12:46 | Son Güncelleme

Malazgirt ilçesinde 1957'de yapılan seçimde 50 yıllık muhtar olan amcasından mührü devralan Reşit Kardan, 86 yaşına girmesine rağmen mahallesine hizmet etmeye çalışıyor - Muhtar Reşit Kardan: - "Amcam 50 yıl bu mührü taşıdı, ben de 62 yıldır taşıyorum. Bu mührü ondan aldım"

İBRAHİM YALDIZ/VEYSEL EŞİN - Malazgirt ilçesinde 1957'de girdiği seçimde muhtar seçilen 86 yaşındaki Reşit Kardan, 62 yıldır tüm seçimleri kazanarak muhtarlık görevini yürütüyor.

İlçenin Adalar Mahallesi'nde yaşayan Kardan, askerden döndükten sonra 1957 yılında yapılan seçimde muhtar olmaya karar verdi.

Mahallenin 50 yıllık muhtarı olan amcasına rakip olan Kardan, seçimi az farkla kazanarak muhtar seçildi. Amcasının yarım asır süren muhtarlığına son veren Kardan, 62 yıldır tüm seçimleri de kazanarak mahallesine güzel hizmetlerin yapılması için çaba gösterdi.

Azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilerin takdirini toplayan ve ilçedeki herkesin tanıdığı Kardan, ilerleyen yaşına rağmen her gün mahalleyi gezerek yaşanan sıkıntıları yerinde tespit etmeye çalışıyor.

Sürekli mahalle sakinleriyle sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Kardan, tespitlerini ilgili kurumlara bildirerek çözüm bulunması konusunda gerekli girişimlerde bulunuyor.

- "Yarım asırdan fazladır bu mührü taşıyorum"

Muhtar Kardan, AA muhabirine, askerlik görevini yerine getirdikten sonra muhtar olmaya karar verdiğini söyledi.

Amcasından devraldığı görevi başarıyla yürütmeye çalıştığını anlatan Kardan, "62 yıldır bu mahalleye hizmet ediyorum. Aday olduğumdan bu yana beni yenecek rakip çıkmadı. Millet beni sevdiği için muhtar seçiyor. Yarım asırdan fazladır bu mührü taşıyorum. Eğer ölmezsem muhtarlığı hiç kimseye vermeyeceğim. Bu mahalleye çok emek verdim. Mahalleliye kendi arsamı, bahçemi ve bağımı verdim." diye konuştu.

Gelecek muhtarlık seçiminde yeniden aday olacağını belirten Kardan, "Amcam 50 yıl bu mührü taşıdı, ben de 62 yıldır taşıyorum. Bu mührü ondan aldım." dedi.

Oğlu Safter Kardan da babasının aday olduğu bütün seçimleri kazandığını ifade ederek, "Mahalleli babamı çok seviyor. Bu nedenle sürekli muhtar seçiyorlar. Babam muhtarlığı hiç bırakmadı, ölene kadar da bırakmayacağını söylüyor. Biz de babama destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Enver Çakar, "Muhtarımız mahalleye birçok hizmet getirdi. Mahallemizin camisini ve taziye evini muhtarımız yaptırdı. Çok iyi bir insan ve onu çok seviyoruz. Muhtarlığının devam etmesini istiyoruz." dedi.

PARTNERÖzge Özpirinçci'yi görenler şaştı kaldı! Özge Özpirinçci'yi görenler şaştı kaldı!
Laptop çantasında ele geçirildi! Değeri 1 milyon 250 bin liraLaptop çantasında ele geçirildi! Değeri 1 milyon 250 bin lira
Doğu Ekspresi ile Kars'a gelip çocukların yüzünü güldürdülerDoğu Ekspresi ile Kars'a gelip çocukların yüzünü güldürdüler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malazgirt muhtar muş Mühür

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

Meteoroloji'den tüm yurt için uyarı

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

'Son durak' için düğmeye basıldı! Onlarca kadın tam 3 ay izlendi

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Yan odadaki gürültüden rahatsız oldu! 'Bam bam bam...'

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

Sözleriyle herkesi şoke etti! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü

MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den güvenli bölge açıklaması

15 tatil ne zaman başlıyor 2020! 15 tatil ne zaman?

15 tatil ne zaman başlıyor?

Laptop çantasında 1 milyon 250 bin liralık kokain ele geçirildi

Laptop çantasında ele geçirildi! Değeri 1 milyon 250 bin lira

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

Sakarya ve Bolu'da yüksek kesimlere kar yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.