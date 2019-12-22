HABER

Muşlu öğrenciler ilk kayak deneyimini Uludağ'da yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 17:43 | Son Güncelleme

Muşlu öğrenciler ilk kayak deneyimini Uludağ'da yaşadı

Muş'un Bulanık ilçesinden Bursa Uludağ'a gelen 50 yetim ve öksüz öğrenci, hayatlarında ilk kez kayak yaptı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER) tarafından "Bulanık'tan Bursa'ya Kardeşlik Köprüsü" adlı proje kapsamında bir haftalığına düzenlenen geziye Bulanık ilçesinden 50 yetim ve öksüz öğrenci katıldı.

Uludağ'da kayak öğretmenlerinden eğitim alan çocuklar, daha sonra hayatlarında ilk defa telesiyeje binip kayak yaptı.

Mangal keyfinden sonra şarkı söyleyerek halay çeken öğrenciler, doyasıya eğlendi.

Dernek Başkanı Selahattin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulanık'tan gelen öğrencilerin ilk kez ilçe dışına çıktığını söyledi.

Projenin amaçlarına değinen Turan, "Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum ve kesimler arasında uzlaşma sağlanması, iş birliği ve etkileşimin artırılması amacıyla 'Bulanık'tan Bursa'ya Kardeşlik Köprüsü Projesi' kapsamında gerçekleştirilen bu sosyal sorumluluk, farkındalık etkinliğinde öğrencilerimiz Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini, doğal güzelliklerini görme imkanı bulacak." dedi.

Turan, dernek olarak sosyal sorumluluk ve farkındalık ortaya koymaya devam edeceklerini anlattı.

Projeye desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Turan, "İstikbalin ümit kaynağı gençlerimize bu tür etkinliklerle kentlilik bilincinin aşılanması ve üniversite yaşamına motivasyon noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Turan, etkinlik çerçevesinde tekne turu, seminerler, sportif faaliyetler, kentin tarihi ve turistik yerlerinin gezilmesi, sinema ve tiyatro gösterimlerinin de olacağını sözlerine ekledi.

Pakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildiPakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildi
Hakkari kayak merkezi kayak tutkunlarını ağırlamaya hazırHakkari kayak merkezi kayak tutkunlarını ağırlamaya hazır
Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdıKemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmi gerçek oldu, evi kamyonla taşıdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa kayak muş Uludağ

En Çok Okunan Haberler

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Bir partinin ismi değişiyor!

Bir partinin ismi değişiyor!

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara Valiliği'nden vatandaşlara fırtına uyarısı

Valilik'ten vatandaşlara fırtına uyarısı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman'da ele geçirildi! Tam 4 kilo 870 gram...

Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Fırtına ve sağanak...

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım

Bakanlıktan duygulandıran paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.