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Muşlu terzi, 58 kişiye sigara bıraktırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

MUŞ'ta 35 yıldır terzilik yapan Alican Taşdemir (52), 2008 yılından beri uyguladığı kampanyalarla bugüne kadar 58 kişiye sigarayı bıraktırdı.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta 35 yıldır terzilik yapan Alican Taşdemir (52), 2008 yılından beri uyguladığı kampanyalarla bugüne kadar 58 kişiye sigarayı bıraktırdı. Sigara içmekten vazgeçenlere yüzde 50 indirimle kıyafet diken Taşdemir'in bu çalışması Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay ile Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) tarafından takdir belgesiyle ödüllendirildi.

Mavi İş Merkezi'nde terzilik yapan 4 çocuk babası Alican Taşdemir, 11 yıl önce sigarayla mücadele kararı verdi. Taşdemir, insanları sağlığından eden, ceplerini yakan sigara tüketimini önlemek için kampanya düzenlediğini belirterek, "Bir terzi olarak bu konuda duyarlılık oluşturmak için sigarayı bırakanlara yüzde 50 indirimle elbise dikmeye başladım. 11 yıl önce bir kişiyle başladığım sosyal sorumluluk kampanyasında bugün 58 kişiye ulaştım. Çok mutluyum, insanları sigaradan uzaklaştırmak beni sevindiriyor. Bunun para ile kıyaslanacak hiçbir yanı yok" dedi.

YEŞİLAY TAKDİR BELGESİ VERDİ

Sigarayla mücadelede büyük bir başarı sağlayan Alican Taşdemir, Yeşilay Muş Şubesi tarafından ödüllendirildi. Yeşilay Şube Başkanı Halil Sabak, 'Sigarayı bırakana yüzde 50 indirim kampanyası' ile bugüne kadar 58 kişiye ulaşan Taşdemir'e takdir belgesi verdi. Sabak, "Yeşilay ailesi olarak esnaf ağabeyimiz Alican Taşdemir'e, sigaraya karşı başlatmış olduğu mücadelede, gönül projesinde ona takdir belgemizi takdim ettik. Teşekkür edip, takdir ediyoruz" ifadesini kullandı. Takdir belgesi için Yeşilay'a teşekkür eden Taşdemir, emeklerinin karşılık görmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Taşdemir, sigaraya bırakana yüzde 50 indirim kampanyasını sürdüreceğini söyledi.

Terzi Alican Taşdemir'in kampanyasından 4 yıl önce yararlandığını belirten Mustafa Altay, sigarayı bıraktığından bu yana sağlıklı bir yaşam sürdürdüğünü ifade etti.

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