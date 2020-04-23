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Musluğu çevirenler şoke oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yağmur suları, içme suyu şebekesine karıştı.

Musluğu çevirenler şoke oldu!

Beytüşşebap'ta 2 gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde sağanak nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su basarken, yağmur suları, içme suyu şebekesine karıştı. Evde açılan musluklarda kirli su aktı.

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Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, sorunu çözmek için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Dün akşamdan devam eden yağış nedeniyle maalesef birçok iş yeri ve ev su altında kaldı. Bizler de iş yerlerini ziyaret edip, geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Su şebekesine yağmur suları karıştı. İlçemizde bu sorun uzun yıllardır yaşanıyor. İlçemize yeni bir kaynak suyu getirmeyi planlıyoruz" dedi.

(DHA)


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Beytüşşebap Su

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