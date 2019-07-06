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Musluk bataryasından uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 17:09 | Son Güncelleme

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir şahıs evinin balkonda saksıda yetiştirdiği Hint keneviri ve musluk bataryasında sakladığı esrar ile yakalandı.Edinilen bilgilere göre, olay Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Musluk bataryasından uyuşturucu çıktı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir şahıs evinin balkonda saksıda yetiştirdiği Hint keneviri ve musluk bataryasında sakladığı esrar ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, olay Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri E.C., isimli şahsın oturduğu apartman dairesine baskın düzenledi. Baskında evde arama yapan ekipler balkondaki saksılarda 17 kök dişi Hint keneviri, musluk bataryasında ise 50 gram esrar yakaladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs sevke dildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Musluk bataryasından uyuşturucu çıktı

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