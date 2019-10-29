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Musluk hırsızı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

KONYA'da 3 cami ve bir okulun, şadırvan ile tuvalet musluklarını çaldığı tespit edilen Şahin Ay (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 3 cami ve bir okulun, şadırvan ile tuvalet musluklarını çaldığı tespit edilen Şahin Ay (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 cami ve bir okulun şadırvan ile tuvalet musluklarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, görgü tanıklarının ifadesi ve çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelinin daha önce de poliste 3’ü aynı suçtan 4 suç kaydı bulunan Şahin Ay olduğunu tespit etti. Polis, yapılan operasyonla Ay'ı yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Ay, adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının üzerine tükürdü. Şahin Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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