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Musluk hırsızları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

Düzce’de cami şadırvanlardan ve umumi tuvaletlerden 69 tane musluk çalan zanlılar polisin amansız takibi sonucu yakalandı.

Musluk hırsızları tutuklandı

Düzce’de cami şadırvanlardan ve umumi tuvaletlerden 69 tane musluk çalan zanlılar polisin amansız takibi sonucu yakalandı. Şahıslar çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Düzce Şehir Merkezi’nde bulunan cami şadırvanlarındaki ve umumi tuvaletlerdeki musluklar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tarafından yerlerinden sökülerek geçtiğimiz ay çalınmıştı. Edinilen bilgilere göre 4 tane cami şadırvanı ve 2 tane Düzce Belediyesine ait umumi tuvalete gece yarısı giren kişi yada kişiler tuvaletler ve şadırvanlarda bulunan muslukları çalarak kayıplara karışmıştı. Hırsızlık olaylarının ardından Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının peşine düştü. Yapılan amansız takip sonucunda hırsızlıkların meydana geldiği cami ve tuvaletlerin etrafındaki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye başlayan polis ekipleri 48 ayrı iş yerindeki kamera kayıtlarına tek tek baktı. İncelenen kamera kayıtlarından hırsızlığı yapan 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hırsızlığı gerçekleştirenlerin 16 -17 yaş arasındaki E. K., B. G., A. A.’nın olduğunu belirleyen polis ekipleri şahısları kıskıvrak yakalayarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü. Burada işlemleri tamamlanan 3 kişi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiler.

Musluk hırsızları tutuklandı

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