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Musluk hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2018 11:19 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, camilerin tuvalet ve şadırvanlarındaki muslukları söküp, çaldıktan sonra hurdacıya satan 3 hırsız, polis tarafından yakalandı.

Musluk hırsızları yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, camilerin tuvalet ve şadırvanlarındaki muslukları söküp, çaldıktan sonra hurdacıya satan 3 hırsız, polis tarafından yakalandı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Garipdost, Pervane, Ömeriye, Meydan ve Arısoy camilerinin tuvaletleri ile şadırvanlarındaki muslukların yerlerinden sökülüp, çalındığı ihbarları üzerine harekete geçti. Gece girdikleri camilerin tuvalet ve şadırvanlarındaki muslukları sökerek, çaldıktan sonra hurdacıya satan hırsızların Özgür A. (27), Özay A. (21) ve Barışkan I. (24) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 hırsız yakalanıp, gözaltına alındı. Çalınan muslukların bir kısmı da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özgür A., Özay A. ve Barışkan I., adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Musluk hırsızları yakalandı

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