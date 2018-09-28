Musluk hırsızları yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, camilerin tuvalet ve şadırvanlarındaki muslukları söküp, çaldıktan sonra hurdacıya satan 3 hırsız, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Garipdost, Pervane, Ömeriye, Meydan ve Arısoy camilerinin tuvaletleri ile şadırvanlarındaki muslukların yerlerinden sökülüp, çalındığı ihbarları üzerine harekete geçti. Gece girdikleri camilerin tuvalet ve şadırvanlarındaki muslukları sökerek, çaldıktan sonra hurdacıya satan hırsızların Özgür A. (27), Özay A. (21) ve Barışkan I. (24) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 hırsız yakalanıp, gözaltına alındı. Çalınan muslukların bir kısmı da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özgür A., Özay A. ve Barışkan I., adliyeye sevk edildi.
Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması
Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?
Endonezya'da 7,5 şiddetinde deprem!
Sevgilisinin kızına tecavüz etti!
Sapık şeyh 5 erkek çocuğa kabusu yaşattı! Skandal savunma
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
İstanbul'da huzurevinde yangın!
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum