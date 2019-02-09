Musluk hırsızları yakalandı

Manisa’da çeşitli okul ve camilerden musluk çaldıkları belirlenen 2’si çocuk 3 kişi Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Manisa’da 2 cami ve 2 okulda gerçekleşen musluk hırsızlığı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla aydınlatıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında musluk hırsızlığı yaptığı tespit edilen çocuk yaştaki K.K. yakalandı. Bir cami ve okuldaki muslukları çaldığı belirlenen K.K.’ya düzenlenen operasyonda 16 adet musluk bir çuvalın içerisinde ele geçirildi. Çocuk Şube Bürosunda K.K.’nın verdiği ifade üzerine arkadaşları A.G. ve F.C.S. de gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra çocuk yaştaki K.K. ve F.C.S. ailelerine teslim edilirken, A.G. ise mahkemeye sevk edildi.



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