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Musluk suyunu "zemzem" diye satacağı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 16:14 | Son Güncelleme

Adana'da musluk suyuyla doldurduğu 5'er litrelik bin 200 bidona "zamzam" yazılı etiket yapıştırıp satışa hazır hale getirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı - Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi

Adana'da musluk suyunu "zemzem" diye satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Sarıçam Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Yeni Mahalle'deki iş yerinde etil alkol dolumu yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda bidon buldu.

Bidonları inceleyen ekipler, musluk suyuyla doldurulmuş 5'er litrelik bin 200 bidona "zamzam" yazılı etiket yapıştırıldığını tespit etti.

İş yerinde ayrıca 750 sahte etiket ve 192 boş bidon bulundu.

Musluk suyunu "zemzem" diye satacağı ileri sürülen iş yeri sahibi B.Ç. gözaltına alındı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

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Anahtar Kelimeler:
adana gözaltı Zemzem

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