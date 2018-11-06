"Müslüm" filmi, 2 milyon kişiyi sinemaya çekti

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği "Müslüm" filmi, vizyona girdiği ilk 10 günde iki milyon 165 bin kişi tarafından izlendi.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, ilk üç günde 600 bin 141 kişinin izlediği Müslüm Gürses'in yaşamını anlatan filmin elde ettiği hasılat ise 29 milyon 647 bin lira oldu.

Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptı.

Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci'nin oyunculuğuyla dikkati çektiği yapımda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran rol aldı.

Müslüm ile aynı gün vizyona giren "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" filmini ise 686 bin 324 kişi izledi.

Türk yapımı çizgi film serisi "Rafadan Tayfa"nın sinema uyarlaması olan yapımdan elde edilen hasılat da 8 milyon 843 bin liraya ulaştı.

