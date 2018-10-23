'Müslüm' filmini izleyen Şükran Ovalı sütten kesildi!

Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi, 26 Ekim'de vizyona girecek. Filmi önceden izlemek isteyen genç oyuncu Şükran Ovalı, filmin yapımcısı Mustafa Uslu'nun "Çocuk emziren kadınlar sütten kesilebilir" uyarısına kulak asmayınca sütten kesildi.

YAPIMCIYI DİNLEMEYİNCE SÜTTEN KESİLDİ

Vizyona girmek için gün sayan 'Müslüm' filmini izlemek isteyen Şükran Ovalı'ya, yapımcı Mustafa Uslu tarafından "Çocuk emziren kadınlar sütten kesilebilir" uyarısı yapıldı. İki ay önce anne olan oyuncu, buna rağmen filmi izleyince sütten kesildi ve doktora gitti.

"OYUNCU OLDUĞUMU UNUTUYORSUN GALİBA"

Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun köşesinde yazdığı "Şükran Ovalı'yı Sütten Kesti" başlıklı yazısı şöyle: "Seul'de 'Müslüm' sinema üzerine sohbet ettiğimiz Mustafa Uslu, oyuncu Şükran Ovalı'nın filmi izledikten sonra başına geleni şöyle anlattı: "Caner Erkin ve Şükran Ovalı'yla ailece görüşüyoruz. Şükran, 'Müslüm'ü izlemek istediğinde ona, focus gruplardan çocuk emziren kadınların sütten kesildiğini söyledim. Ama o, 'Benim oyuncu olduğumu unutuyorsun galiba' diye itiraz etti. Birlikte filmi izledik. Şükran ertesi gün eşim Sinem'i arayıp, sütten kesildiğini, o yüzden doktora gideceğini söyledi."

