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Müslüm filminin ikinci galası Adana'da yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

ARABESK müziğin efsane ismi 'Baba' lakaplı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi, galata gösterimiyle keşfedildiği yer olan Adana'da izlenimine sunuldu.

Damla GÖL ADANA, (DHA) ARABESK müziğin efsane ismi 'Baba' lakaplı Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filmi, galata gösterimiyle keşfedildiği yer olan Adana'da izlenimine sunuldu. Özel gösterim öncesinde filmin başrol oyuncusu Timuçin Esen'in yanı sıra Ayça Bingöl, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Şahin Kendirci'nin de katıldığı söyleşiye Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Can Ulkay ve Ketche'nin yönetmenliğinde çekilen Müslüm, 1000'den fazla salonda tüm Türkiye'de vizyona girdiği gün Adana'da gerçekleşen galaya Müslüm Gürses hayranları yoğun ilgi gösterdi. Filmin oyuncuları Müslüm Gürses'in hayatında önemli yeri olan Adana'da sinemaseverlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederken, söyleşiye katılanlar Müslüm filminin ikinci büyük galasının Adana'da olmasının çok anlamlı olduğunu dile getirdiler. Adana özel gösteriminde seyirciyle buluşan ve Müslüm Gürses'i canlandıran Timuçin Esen, Zor bir film oldu. Bu kadar büyük bir sanatçının anısını yaşatmak istedik. Vizyonun ilk gününde Adana'da sizlerle birlikte, filmi seyretmek istedik dedi. Müslüm Gürses'in annesini canlandıran Ayça Bingöl de, Adana'nın benim için özel bir yeri var. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Artık film sizindir diye konuştu.

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