"Müslüm" filminin oyuncuları Şanlıurfa'da

Yönetmenliğini Can Ulkay ile Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan ve dün vizyona giren "Müslüm" filminin oyuncuları sanatçının memleketi Şanlıurfa'da vatandaşlarla buluştu.

Müslüm Gürses'i Timuçin Esen, Muhterem Nur'u Zerrin Tekindor'un canlandırdığı filmin oyuncularından Gürses'in babasını canlandıran Turgut Tunçalp, annesini canlandıran Ayça Bingöl ve çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci, filmin gösterimi öncesi bir AVM'nin sinema salonunda izleyicilerle bir araya geldi.

Filmin izlenmesi önerisinde bulunan oyuncular, salonları tek tek gezerek seyircileri selamladı.

Oyuncu Tunçalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seyrettikten sonrası bizim için daha önemli. Tepkiler nasıl olacak, yorumlar nasıl olacak? Bunlara bakacağız tek tek." diye konuştu.

Kendirci de Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandırmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Ayça Bingöl de Gürses'in annesinin trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu ölüm Müslüm'ün hayatında bir dönüm noktası olmuş. Bütün şarkılarındaki acısı yaşadıklarıyla ilgili bence. Muhterem Hanım ile bir araya geldikten sonra tekrar hayata umutlu bakmaya başlamış. Hayatının geneli çok üzücü bir hayat ancak buna rağmen devam demiş."

Filmin izlenme oranının yüksek olmasını umduğunu dile getiren Bingöl, "Türkiye'nin her kentinden kişilerin ve yurt dışındaki Türklerin merakla beklediği bir film ondan izleneceğine eminim." sözlerine yer verdi.

