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Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci'nin son halini gören şaştı kaldı! Yeni imajı olay oldu

04.07.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınan ve daha sonra Müslüm filminde rol alan Şahin Kendirci’nin yeni imajı dikkat çekti. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayan ve Müslüm Gürses’in gençliğini canlandıran Kendirci’nin son halini görenler çok şaşırdı.

Müslüm filminin yıldızı Şahin Kendirci'nin son halini gören şaştı kaldı! Yeni imajı olay oldu

Çocuk yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz ile tanınan Şahin Kendirci sosyal medya hesabından yeni imajıyla pozlarını paylaştı. Sesi kadar oyunculuğu da beğeni toplayan Kendirci'nin son haline yorum yağdı.

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Müslüm filminde arabesk müziğin babası Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci ilk olarak Yetenek Sizsiniz ve Ses Çocuklar yarışmalarıyla adını duyurmuştu.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim yeni imajıyla pozlarını paylaştı. Kendirci'nin takipçilerinin bir kısmı yeni imajını beğenirken bir kısmı ise eleştirdi.

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Saçlarını uzatan ünlü ismin paylaşımına "Bu tarz sana yakışmamış", "İlk günkü Şahin'den eser kalmamış", "İnsanlar değişiyor" "Bu karizma şaka mı", "Harika olmuşsun" yorumlarında bulundu.

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Şimdilerde 21 yaşında olan Kendirci Çocuk yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında tanındı. Daha sonra 2014 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasını birinci olarak tamamladı.

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Ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Bana Masal Anlatma, Ayşem, Şampiyon ve Mahalleden Arkadaşlar da bulunuyor.

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