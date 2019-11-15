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Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 22:48 | Son Güncelleme

Muhterem Nur, Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filmi ile birlikte gündeme geldi. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un hayatı oldukça dikkat çekici. İşte, Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hakkkında merak edilen tüm detaylar...

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Muhterem Nur; gerçek adı Aysel Kısa Akbaş'tır. 31 Aralık 1932 de Eski Yugoslavya şimdi ise Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde dünyaya gelmiştir. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi büyüttü onu. Ona Olga adını verdiler. Yugoslav hükümetinin Müslümanlara yaptığı aşırı baskıları altında kalan Manastır Türkleri arasında başlayan göçle birlikte oda çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. Diğer göçmenlerle birlikte önce Tekirdağ'a yerleştirildiler. Fakat tüm servetini Manastır'da bırakan ailesi yaşadığı zor şartlara daha fazla dayanamayıp 1942'deİstanbul Eyüp'te küçücük bir eve sığındılar. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. İlköğrenimini Eyüp 36. İlkokulunda yapar.

SİNEMA YILLARI

Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı. Günde 1 lira alıyordu bu çalışması karşılığında. Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film'inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay'ın desteğiyle 1950 yılında "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başladı. Fabrikadaki işinden ayrılıp günde 5 lira ücretle filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Onu bütün Türkiye'ye tanıtacak olan Üç Arkadaş filminde başrol üstlendi.

Çok sayıda filmde rol almasına karşın, dönem oyunculuğuna bağlı kalması nedeniyle iş yapamaz olan sanatçı, şöhretini de yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Maddi sıkıntıları da artık başa çıkamayacağı boyuta ulaşmıştı. Sonunda ödeyemediği borçları yüzünden 1967 yılının Mart ayında 10 gün hapis yattı.

1965 yılından itibaren sinema çalışmalarını azaltarak dansöz olarak sahneye çıkmaya başladı. 1967'de şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı. 1970 yıllarda daha çok küçük gazinolarda ve turne ekiplerinde şarkıcı olarak çalışan Muhterem Nur, tekrar sinemaya dönerek aralıklı yıllarla 2002'ye kadar sinemada yer aldı.

İlk evliliğini 1961 yılında gazeteci-aktör Işın Kaan ile yaptı. Çift iki yıl sonra boşandı.

1986 YILINDA MÜSLÜM GÜRSES'LE GİZLİCE EVLENDİLER

1982 yılının Mayıs ayında , ileriki yıllarda arabesk müziğin "baba" lakaplı olan Müslüm Gürses ile Malatya turnesinde tanışarak hayatına yeni bir yön çizdi. İki sanatçı 5 Mayıs 1986'da Beykoz Evlendirme Memurluğu'nda gizlice evlenmiştir.

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Türk sinemasının ünü ülke sathına yayılmış ilk ve gerçek starı olan Muhterem Nur, filmlerinde kent soylu kadın tipinin dışına çıkarak daha çok ezilen ve yok sayılan kadın tiplemesiyle tanındı. Yeşilçam'ın en çok ağlayan, en çok ağlatan, mendil parçalatan kadını olarak tanınan Muhterem Nur, 1950'li ve 1960'lı yıllarda her ne kadar kayıt altına alınmamış olsalar dahi hasılat rekorları kıran filmleriyle Türk sinemasının seyirci profiline en çok katkıda bulunan en önemli kadın oyuncularından biridir.

Ödülleri: 4. Adana Altın Koza Film Şenliği, 1972, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Kara Gün filmi ile 17.İstanbul Film Festivali - 1998, Onur Ödülü 3.İpekyolu Film Festivali - 2008 - Onur Ödülü

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