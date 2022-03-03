Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, ünlü sanatçının hayatını kaybetmesinin üzerinden geçen 9 yılın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Muhterem Nur'un hayatı ve Müslüm Gürses ile olan ilişkisi internette araştırılıyor. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Nereli? Muhterem Nur ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? sorularının yanıtına haberimizde ulaşabilirsiniz.

MÜSLÜM GÜRSES'İN EŞİ MUHTEREM NUR KİMDİR? NERELİ?

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un asıl adı Olga'dır.

Muhterem Nurü Manastır kentinde 1927'de doğdu. 16 yaşında kendisini doğuran annesini ve kendisini terk eden babasını hiç tanımayan Muhterem Nur "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü. Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul Eyüp'te geçti. İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

Muhterem Nur'un filmlere konu olacak olaylarla dolu olan hayatı Ömrümce Ağladım adlı kitaba konu olmuştu. İlk Film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı. Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.

Yolları 1982'de kesişti. İkisi de Malatya'daki bir gazinoda sahne alacaktı. Aslında bu teklifi Gürses kabul etmeyecekti ama Muhterem Nur ismini görünce kabul etti.

Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yaptı ve 1963 yılında ayrıldı. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi. Muhterem Nur, rol aldığı filmlerin yanı sıra Müslüm Gürses ile yaşadığı dillere destan aşkla da hep gündemdeydi. Aslında Gürses henüz tanışmadan kendisi de şöhrete erişmeden Nur'un filmlerini izlemişti hatta ona uzaktan uzağa da aşık olmuştu.

Müslüm Gürses, eşiyle ilgili yaptığı bir açıklamada, "Her insana bel bağlamam ama Muhterem Hanım, bu dünyanın insanı değil. Ben bugün bir yerlere gelmişsem bunda yüzde 90 Muhterem Hanım'ın payı vardır" ifadelerini kullanırken, Muhterem Nur ise "Ondan önce yaşamıyordum. Mutlu olmayı, huzuru anladım. Eğer bir gün gözlerim görmez, ayaklarım tutmaz, kollarım da yukarıya kalkıp ona yardım etmezse, o zaman Müslüm'ü yalnız bırakırım" açıklamasında bulunmuştu.

MUHTEREM NUR ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Muhterem Nur, böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 20 Mart 2020 tarihinde yaşamını kaybetti.

MUHTEREM NUR KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Muhterem Nur 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

MÜSLÜM GÜRSES KİMDİR? NERELİ?

Müslüm Gürses sahne adını kullanan Müslüm Akbaş 7 Mayıs 1953 tarihinde Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde dünyaya geldi.

Anne Emine akbaş ile babası Mehmet Akbaş tarım işçisidir. Müslüm Gürses onların ilk çocuğudur.

Zeyno ve Ahmet adında iki kardeşi olan Gürses'in ailesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç etti.Müslüm Gürses, ilkokuldan sonra eğitime devam edemeyerek, bir süre ayakkabı tamircisi ve terzi olarak çalıştı. Babasının engellemesine rağmen, annesinin desteğiyle 1967'de henüz 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katılan sanatçı, birinci olarak dikkati çekti.

Sanatçı, yarışmadan sonra "Gürses" soyadını kullanırken, bir yandan da halk eğitim merkezinde müzik dersleri almaya başladı. Usta sanatçı, katıldığı bir televizyon programında, o günleri şu sözlerle anlatmıştı: "Adana'ya geldik. Küçük bir evde oturuyorduk. O zaman Adana tabii ki çok sıcaktı. Herkes damda yatıyordu. Biz de tabii damda yatıyoruz, sıcak olması münasebetiyle. Kendimizce (şarkı) okuyorduk. Komşular, "Sesin güzel. Bir tane daha, bir tane daha oku." derdi. O sıralar, Mustafa diye bir kunduracı arkadaşımız vardı. Halk eğitim merkezine gidiyordu, bağlama çalıyordu. Halk eğitim merkezinin güzelliğinden bahsetti. 'Ben de gidebilir miyim?' dedim. Gelebilirsin dedi. Gittim, orada gayet güzel, müzik adına, insanları eğitiyorlar. 4 ya da 5. sınıftaydım. Bir müddet gittik. Orada piştik. Neyin ne olduğunu gördük. Değerli hocalarımız vardı."

Kendisine yapılan teklifle kısa bir süre çay bahçesinde türkü söyleyen sanatçı, işlerin iyi gitmemesi sebebiyle terziliğe geri dönmek zorunda kaldı. Gürses, müziğe başladığı ilk yıllarla ilgili yaptığı bir açıklamada, "İlkokulu bitirdim. Gerisi yok. Adana'da damda yatarken uzun hava okudum. Arkadaşım Halkevine gidiyordu. Ben de gittim. Derken Çukurova Radyosu'nda sanatçı oldum." ifadelerini kullanmıştı. İlk plağı "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" büyük başarı yakaladı

Sanatçı, 29 Mayıs 1969'da babası tarafından annesi öldürülünce büyük bir sarsıntı yaşadı. Bir iddiaya göre, aynı gün Gürses'in kız kardeşi Zeyno Akbaş'ı da öldüren babası, cezaevine girdi. Hayatının bu noktasıyla ilgili hiçbir zaman konuşmak istemeyen ünlü sanatçı, annesinin vefatının ardından geldiği İstanbul'da, "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ve "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45'lik plak doldurdu. Gürses, ''Sevda Yüklü Kervanlar'' adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmayı başarırken, "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'liği 300 bin basılarak dönemin rekorunu kırdı. Askerliğini Mamak'ta yapan sanatçı, vatani görevini tamamladıktan sonra Burhan Bayar'ın bestelerine yer verdiği çok sayıda plağı hayranlarıyla buluşturdu.

Müslüm Gürses, 1978'de Anadolu turnesi dolayısıyla Tarsus'tan Adana'ya dönerken Trafik kazası geçirdi. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada, öldü sanılarak morga kaldırılan Gürses'in yaşadığı son anda fark edildi ve ameliyata alındı. Kazada, alnı ciddi biçimde zedelenen sanatçının başına, beynini koruyacak plaka takıldı. Gürses, kazadan dolayı koku alma duyusunu yitirdi. İşitme duyusu da ciddi biçimde zarar gören sanatçı, yavaş konuşmaya başladı.

Usta sanatçı, 1990'lı yılların başında "Özür Diliyorum Senden", "İsyankar" ve "Ben İnsan Değil miyim?" adlı albümleriyle müzik dünyasında ikinci büyük çıkışını yakaladı. Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, şarkılarında, kendisini umutsuz, çaresiz hissedenlerin hislerine tercüman olmaya çalıştı. Bir röportajında Orhan Gencebay ile arasındaki farkı, ''Orhan ağabey bizim pirimizdir. Orhan Gencebay, 'Böyle gelmiş, böyle gitmez' diyor. Bizse 'Böyle gelmiş, böyle gider' diyoruz'' sözleriyle ifade etmişti.

MÜSLÜM GÜRSES ŞARKILARI NELERDİR?

1975 Müslüm Gürses 1

1975 Müslüm Gürses 1

1976 Müslüm Gürses 2

1976 Öldürdüğün Yetmedi Mi

1977 Müslüm Gürses 3

1978 Müslüm Gürses 4

1979 Gazla Şoför

1979 Bağrıyanık

1980 Umutsuz Hayat

1980 Esrarlı Gözler

1981 Talih Kuşu

1981 Mutlu Ol Yeter

1982 Tanrı İstemezse

1983 Müzik Ziyafeti

1983 Anlatamadım

1984 Yaranamadım

1985 Güldür Yüzümü

1986 Sevda Yolu

1986 Yıkıla Yıkıla

1986 Küskünüm

1986 Gitme

1987 Farketmez

1987 Talihsizler

1988 Aldatılanlar

1988 Dertler İnsanı

1988 Vefasız Alem

1988 Maziden Bir Demet

1989 Arabeskin Devleri

1989 Bir Fırtına Kopacak

1989 Bir Kadeh Daha Ver

1989 Mahsun Kul

1989 Müslüm Gürses Konseri

1990 Meyhaneci / Kırık Sazım

1990 Hüzünlü Günler

1990 Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım

1990 Güle Güle Git

1991 Arabeskin Devleri 2

1991 Sen Neredesin Ben Neredeyim

1991 Yüreğimden Vurdun Beni

1991 Bir de Benden Dinleyin

1991 Her Şey Yalan

1991 Yaşamalısın

1992 Müslümce 92

1992 Zalim (Bir Bilebilsen)

1993 Ah Gülüm

1993 Dağlarda Kar Olsaydım

1993 Kralların Müzik Şöleni

1994 Senden Vazgeçmem

1994 İnsaf - Kahire Resitali

1995 Benim Meselem

1995 Bir Avuç Gözyaşı / Tövbe Etmek

1996 Topraktan Bedene (İsyanım Var)

1996 Şiirlerim Şarkılarım (Haklısın)

1997 Sultanım

1997 Usta (Ne Yazar)

1997 Nerelerdesin

1998 Müslüm Gürses Klasikleri

1999 Arkadaşım

1999 Garipler

1999 Vay Canım

2000 Biz Babadan Böyle Gördük

2000 Zavallım

2001 Müslümce Türküler

2001 Sadece

2001 Yanlış Yaptım (Kaçamam Ki Kaderimden)

2001 Dünya Yalan

2002 Açık Hava Konseri - 1

2002 Açık Hava Konseri - 2

2002 Açık Hava Konseri - 3

2002 Müslüm Baba ile Yolculuk

2002 Paramparça

2003 Yanarım

2003 İkimizin Yerine

2004 Müslüm Baba'dan Seçmeler

2004 Uyanma Zamanı (Kıyak Bitti)

2005 Ayrılık Acı Bir Şey

2005 Bakma

2006 Gönül Teknem

2006 Aşk Tesadüfleri Sever

2009 Sandık

2010 Yalan Dünya

2013 Veda - Ervah-ı Ezelde

2013 Baba Şarkılar

2014 Baba Şarkılar 2

2014 Benden Bu Kadar / Son Şarkılarım

2016 Son Dileğim

2017 Mahzendeki Şarkılar

2019 Mahzendeki Şarkılar 2

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 tarihinde geçirdiği by-pass ameliyatının ardından akciğer ve kalp yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı. Dört ay yoğun bakımda kalan Gürses'e solunum cihazı bağlandı. Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü İstanbul Memorial Hastanesinde yaşamını yitirdi.

60 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman ünlü sanatçı, Müslüm Gürses Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.



