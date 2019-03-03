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MÜSLÜM GÜRSES KABRİ BAŞINDA ANILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 15:15 | Son Güncelleme

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 6'ıncı yılında hayat arkadaşı Muhterem Nur, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Can Erok/İSTANBUL,(DHA)
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Müslüm Gürses, ölümünün 6'ıncı yılında hayat arkadaşı Muhterem Nur, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses için ölümünün 6'ıncı yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Gürses'i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı'na saatler öncesinden gelen hayranları, merhum sanatçıya dua ederken, Gürses'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.
Aralarında Gürses'e benzerliği ile dikkati çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı. Gürses için lokma dağıtıldı.

MUHTEREM NUR: BİZ BURADA HEP BERABER BİR AİLEYİZ
Anma gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, "Herkes sağ olsun var olsun. Ayaklarına sağlık bugün yine bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 6'ıncı yılımız bitti 7'inci yılımıza girdik. Zaman öyle geçiyor ki anlamıyoruz bile… Belki yarın oluruz belki olmayız herkes hakkını helal etsin. Biz burada hep beraberiz aileyiz. Onlar hiç aksatmadan bu mezar başında toplandılar sağ olsunlar. Ben bazen geliyorum ama çocuklar hep burada gözüm arkada kalmıyor sağ olsunlar. Onları burada gördüğüm zaman eşimin yalnız olmadığına inanıyorum" dedi.

HAKAN TAŞIYAN: O GÜZEL BİR BAHÇEDE ÇİÇEK BAHÇESİNDE
Arabesk müzik sanatçısı Hakan Taşıyan ise, “ Nur içinde yatsın ağabeyimiz. Kardeşlerimizin gönlü var olsun. Baba da nur içinde zaten yatıyor. Onun yeri belli zaten. Biz biliyoruz nerede olduğunu. O güzel bir bahçede çiçek bahçesinde" dedi.

ŞAHİN KENDİRCİ: MÜSLÜM BABANIN YOLUNDA YÜRÜYORUM
Müslüm Gürses'in yaşam hikayesini anlatan filmde Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci ise “Keşke yaşasaydı da onun gençliğini oynadığımı görseydi. Sadece tek kelime olarak 'Aferim evlat' derdi bana. Bence böyle efsanelerin değerini bilelim. Bende Müslüm Babamın yolunda yürüyorum, izinde yürüyorum" dedi.

"MÜSLÜM BABAYI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Müslüm Gürses'e benzerliğiyle dikkat çeken Mehmet Işık, "Çok üzgünüz Müslüm Babayı çok severdik. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ailesi şunu bilsin ki Müslüm Baba ölmedi kalbimizde yaşıyor. Biz yaşadıkça Müslüm Babayı yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.
Müslüm Gürses'in kabri başında yapılan anma töreni edilen duaların ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Müslüm Gürses'in mezarından görüntü
-Mezar başında dua edenler
-Müslüm Gürses'in benzerleri
-Müslüm Gürses'in benzerleriyle fotoğraf çekenler
-Sanatçı Hakan Taşıyan'ın görüntüsü
-Hakan Taşıyan ile röp.
-Müslüm Gürses'in benzeri Mehmet Işık ile röp
-Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'un gelişi
-Mezar başında Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi
-Muhterem Nur ile röp.
-Şahin Kendirci ile röp
-Genel ve detaylar

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