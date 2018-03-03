MAGAZİN

Müslüm Gürses unutulmadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 14:56 | Son Güncelleme

Arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses, ölümünün 5’inci yılında eşi, arkadaşları ve sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı

Müslüm Gürses unutulmadı!

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Müslüm Gürses için ölümünün 5’inci yıldönümünde kabri başında anma düzenlendi.

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Gürses’i anmak için Zincirlikuyu Mezarlığı’na saatler öncesinden gelen hayranları dua ederken, sanatçı için kabri başında Kur’an-ı Kerim okundu.

MÜSLÜM GÜRSES'İN EŞİ MUHTEREM NUR: EKSİK OLMAYIN

Aralarında sanatçıların ve Müslüm Gürses’e benzerliği ile dikkat çeken hayranlarının da yer aldığı kalabalık, uzun süre ünlü sanatçının kabri başından ayrılmadı.

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Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, anma gününde kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Beş yıldır onun hasretiyle yaşıyorum. Yaşadığımız müddetçe bir beş yıl daha göreceğiz. Üzgünüm, en çok sevdiğim insanı kaybettim. Gelenler eksik olmasın. Sevenlerine, bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyorum. Eşimi hiç yalnız bırakmadılar. Çok zor durumdayım, konuşamıyorum. İyi bir insandı, iyi bir eşti.

Burada bir sürü iyi insan var. Yeri dolmayacak bir insandı, halen yaşıyor. Kalbimin en derinlerinde yaşamaya devam edecek. Mahşere kadar onu sevmeye devam edeceğim."

iHA

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