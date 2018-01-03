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Müslüm Gürses'in hayatı film oldu! 'Müslüm' filminden ilk fotoğraflar

MAGAZİN HABERLERİ | 03.01.2018 22:36 | Son Güncelleme 6 saat önce

Müslüm Gürses'in hayat hikayesi beyazperdeye aktarılıyor. 'Müslüm' adı verilen filmin Ekim ayında Türkiye ve dünyada gösterime girmesi öngörülüyor.

Müslüm Gürses'in hayatı film oldu! 'Müslüm' filminden ilk fotoğraflar

Müslüm Gürses'in hayat hikayesi beyazperdeye aktarılıyor. 'Müslüm' adı verilen filmin Ekim ayında Türkiye ve dünyada gösterime girmesi öngörülüyor.

Müslüm Gürses'in hayatı 'Müslüm' filmi ile seyirciyle buluşacak. Sanatçının doğduğu Şanlıurfa, Halfeti'den başlayan filmin çekimleri Adana'da devam ediyor.

Müslüm filmi

'Ayla' filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve yapımcı Nuri Yıldırım tarafından gerçekleştiren projenin senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi yazarken yönetmen koltuğunda KETCHE (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

müslüm

Filmde Müslüm Gürses'e Timuçin Esen hayat veriyor. Sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur'un danışmanlığında Gürses'in gerçek hayat hikayesini aktarmayı amaçlayan filmde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Avcı, Goncagül Sunar, Şahin Kendirci, Erkan Kolçak Köstengil, Caner Kurtaran ve Teoman rol alıyor.

müslüm film

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