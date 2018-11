"Müslüman, bedeni eskise bile gönlü genç olandır"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Ahmet Yaman, "Müslüman, bedeni eskise bile gönlü genç olan insandır. Çünkü o, her anını Allah'ın rızasını kazanmak için harcar ve her an bir eylemle uğraşır." dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile Bosna Hersek İslam Birliği tarafından düzenlenen konferans, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yaman, konferansta yaptığı konuşmada gençlerin önemine değinerek, Hazreti Muhammed'in gençlere verdiği değeri örneklerle anlattı.

"Müslüman, bedeni eskise bile gönlü genç olan insandır." diyen Yaman, "Çünkü o her anını Allah'ın rızasını kazanmak için harcar ve her an bir eylemle uğraşır. Kalbi ve zihniyle düşünür." ifadesini kullandı.

İmandan sonra salih amel ve sabrın da önemli olduğunu vurgulayan Yaman, "Amel-i salih ile meşgul olan bir insanın yaşlanması mümkün mü? Hazreti Muhammed, zihin ve kalpleriyle insanlık için hayır işleyen gençler inşa etti." dedi.