'Müslüman cenazeleri yakılacak'

Nüfusunun yüzde 70'inden fazlası Budist olan ülkede, 2019'da 250'den fazla kişinin öldüğü paskalya törenlerine yönelik saldırılardan bu yana ülkede etnik ve dini gruplar arasında tansiyon yaşandığı belirtiliyor.

Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan 21 milyon nüfuslu ülkede yüzde 10 oranında Müslüman yaşıyor.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve azınlıkların karara karşı Yüksek Mahkemeye yaptıkları itiraz reddedilmişti.

Parlamentoda muhalefetin sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi, Hekimler Birliği Heyetinin (CCPSL) geçen hafta hazırladığı rapor doğrultusunda bu kararı verdiklerini belirterek, "Raporda ceset yakmanın, Covid-19 kurbanlarının cesedini kaldırmada en güvenli yöntem olduğu belirtilmiştir." dedi.

Müslümanların inançlarına uygun olarak cenazelerini defnetmelerini yasaklayan uygulama, uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.

Ülkede geçtiğimiz yıl ekim ayında 3 bin 300 olan vaka sayısı bugün 46 bin 800'e; ölenlerin sayısı da 13'ten 222'ye çıktı.

"KARAR SİYASİ SEBEPLERE DAYANIYOR"

Muhalefet milletvekili Gajendra Kumar Ponnambalam'ın, raporda Covid-19'dan ölenlerin cesedinin gömülebileceği tavsiyesinin neden dikkate alınmadığı sorusu üzerine Bakan Wanniarachchi, "Dini veya etnik sebeplerle rapordaki tavsiyelere uymama gibi bir durumumuz yoktur." ifadesini kullandı.

Wanniarachchi, zorunlu krematoryum uygulamasının sadece sağlık gerekçeleriyle yürütüldüğünü öne sürdü.

Sri Lanka'da zorunlu ceset yakma uygulamasına karşı protestolara öncülük eden eski Toplumsal Kalkınma Bakanı ve Milletvekili Seyid Ali Zahir Mevlana, Twitter hesabından hükümete tepki göstererek, "Sağlık Bakanının parlamentoyu yanlış bilgilendirdiği apaçık ortadadır. Hükümetin aldığı karar bilime değil, siyasi ve ırkçı sebeplere dayanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Bakan Mevlana, CCPSL'nin raporunda Covid-19'dan ölenlerin defnedilebileceğinin açıkça belirtildiğini kaydederek, Sağlık Bakanı Wanniarachchi'yi, raporun tamamını mecliste müzakere etmeye çağırdı.

