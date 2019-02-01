Müslüman değilim ama namaz kılıyorum diyen Ivana Sert tesettüre girdi

Türkiye'nin adınan en çok söz ettiren sunucu, stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert, gündemden bir türlü düşmüyor.

Ivana Sert tesettüre girdi

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adınan sıklıkla söz ettiren Sırp asıllı Ivana Sert, bu sefer bir gelinlik markasının tesettürlü modelini tanıtmak için kameraların karşısına geçti. Sert'in tesettürlü hali kimi kesim tarafından beğenilse de genellikle olumsuz tepkiler geldi.

Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardınan bir anda gündeme gelen Ivana Sert, takipçileri tarafından beğenildi. Gelen olumsuz tepkilerin nedeni ise, günlük hayatta çok açık giyinen ve sosyal medya hesabında sürekli bikinili pozlarını paylaşan Ivana Sert'in reklam amaçlı tesettüre girmesiydi.

NAMAZ KILIYORUM Yaptığı açıklamalarla da adından sıkça söz ettiren Ivana Sert, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir iftar programında müslüman olmadığını söyleyerek şöyle konuşmuştu: Müslüman olmadım ama namaz kılıyorum. Çünkü huzur buluyorum. Sık sık camiye de gidiyorum. Dua edilen yerlerin enerjisi bana çok iyi geliyor"

IVANA SERT'İN SEVGİLİSİ Boşandıktan sonra birçok kişiyle aşk iddiaları gündeme gelen Ivana Sert, şu anda motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli ile birlikte.