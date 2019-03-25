"Müslüman eleştiride bulunduğu zaman siyasal İslamcı olarak damgalanıyor"

VİYANA (AA) - Avusturya İslam Cemaati Başkanı (AİC) Ümit Vural, bir Müslüman'ın açık şekilde eleştiride bulunduğunda siyasal İslamcı ya da aşırıcı grup üyesi olarak damgalandığını belirterek, "Siyasal İslam, Müslümanlara saldırmak amaçlı kullanılan, içi boş ve popülist bir savaş ifadesi olarak ortaya çıkıyor." dedi.

Başkent Viyana'da AİC tarafından düzenlenen, dünyanın çeşitli üniversitelerinden akademisyen ve araştırmacıların katıldığı "Siyasal İslam'ı Tanımlamak" sempozyumunda Batılı ülkelerde açık şekilde tanımı yapılmamış, "siyasal İslam" ifadesinin Müslümanlar üzerindeki baskıyı attırıcı ve gündelik yaşamı sınırlayıcı unsur olarak kullanılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

AİC Başkanı Vural, yaptığı konuşmada, İslam Cemaati olarak ülkede son yıllarda bilimsel temelden yoksun, hoyratça kullanılan "siyasal İslam" ifadesinin, siyasetçilerin eline bırakılmadan uzmanların değerlendirmeleri doğrultusunda anlaşılmasını hedeflediklerini söyledi.

Vural, "Ülkede bir Müslüman açık bir şekilde eleştiride bulunduğu zaman hemen siyasal İslamcı ya da aşırıcı bir grup üyesi olarak damgalanıyor. Eğer bir kişi, kurum ya da organizasyona yönelik suç duyurusunda bulunduğunuz zaman çok daha kötü yaklaşımlar gözlemliyorsunuz. Siyasal İslam, Müslümanlara saldırmak amaçlı kullanılan, içi boş ve popülist bir savaş ifadesi olarak ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.