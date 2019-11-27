Müslüman genç kız "makyaj" videosuyla Çin'deki kampları gündeme getirdi

ABD'de genç bir kız, Çin menşeli sosyal paylaşım sitesi TikTok'da, ilk bakışta güzellik ve makyaj önerisi içerdiği sanılan videosu ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet yürüten kamplarla ilgili iddiaları gündeme taşıdı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, ABD'de yaşayan Müslüman Feroza Aziz, Çin teknoloji şirketi ByteDance'in sahibi olduğu sosyal paylaşım sitesinde "güzellik önerisi" formatında paylaştığı videoda, önce bir makyaj tekniğini gösterdi ardından Çin'in Sincan bölgesindeki Müslümanlara uygulanan baskı ve tehditlerle ilgili iddialardan bahsetmeye başladı.

Videoda, kirpik kıvırıcının nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlatan Aziz, "Merhaba arkadaşlar size şimdi nasıl uzun kirpiklere sahip olacağınızı anlatacağım. Yapmanız gereken şu, kirpik kıvırıcısını alın, kirpiklerinizi sıkıştırıp kıvırın, sonra bunu bir kenara koyun." dedikten sonra kamplarda yaşananlarla ilgili iddiaları şu sözlerle dile getirdi:

"Şimdi şu anda elinizdeki telefonu kullanarak Çin'de neler olduğunu araştırın. Nasıl toplama kampları kurarak masum Müslümanları tuttuklarını, ailelerinden ayırdıklarını, kaçırdıklarını, tecavüz ettiklerini, domuz eti yemeye, içki içmeye, dinlerini değiştirmeye zorladıklarını ve eğer bunları yapmazlarsa ölümle tehdit ettiklerini görün."