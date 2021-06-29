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Müslüman göçmene bıçaklı saldırı! Sakalı kesildi, bastonla dövüldü

29.06.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın Saskatoon şehrinde yaşayan Pakistanlı Müslüman göçmen ''Müslümanlardan nefret ettiğini'' söyleyen bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Sırtından bıçaklanan, sakalı kesilen ve bastonla dövülen Muhammed Kaşif, eşi ve üç çocuğunun hayatından endişe duyuyor.

Müslüman göçmene bıçaklı saldırı! Sakalı kesildi, bastonla dövüldü

Kanada’da yayın yapan The Starphoenix gazetesinin haberine göre, Pakistanlı Müslüman göçmen Muhammed Kaşif, Saskatoon’un Eastview bölgesinde yaşadığı evin yakınlarında, 25 Haziran Cuma günü iki kişinin kendisine saldırdığını söyledi.

Geleneksel Pakistan kıyafetleri giyen Kaşif, saldırganlar tarafından sırtından ve kolundan bıçaklandığını, sakalının kesildiğini ve ardından kendi bastonuyla dövüldüğünü söylüyor.

''ÜLKENE GERİ DÖN''

Kaşif, saldırganların sakalını keserken kendisiyle alay ederek “Neden bu kıyafeti giyiyorsun? Neden buradasın? Ülkene geri dön. Müslümanlardan nefret ediyorum! Ve neden sakalın var?” ifadelerini kullandığını aktardı.

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Öte yandan Kaşif, olay yerine yakın park edilmiş yeşil bir araçta saldırganlar ile iş birliği yapan üçüncü bir kişinin olabileceğine işaret etti.

SALDIRI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saskatoon Belediye Başkanı Charlie Clark, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “dehşete düştüğünü” ve “üzüntü duyduğunu” belirtti.

Belediye Başkanı Clark, “Beyaz üstünlüğünü, İslamofobi'yi ve diğer her türlü ayrımcılığı yayan grupların soruşturulması ve sorumlu tutulması gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

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Eşi ve üç çocuğunun hayatından endişe duyduğunu belirten Pakistanlı Müslüman göçmen, yaklaşık 15 yıldır Saskatoon’da yaşıyor.

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(AA)

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