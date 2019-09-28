HABER

Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı sokak aksiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 18:20 | Son Güncelleme

Almanya'da, İslamofobi ve ayırımcılığa dikkati çekmek için 23 kentte stant açıldı, sokak etkinlikleri düzenlendi

KÖLN/BERLİN (AA) - Almanya'da, Müslüman kadınların gündelik hayatta uğradığı ayrımcılığa dikkati çekmek için 23 kentte sokak etkinlikleri düzenlendi.

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı, ayrımcılığa ve İslamofobiye karşı toplumsal dayanışma sağlamak adına 23 farklı noktada "Çeşitliliği Destekle" sloganıyla etkinlik yapıldı.

Proje sorumlusu olan IGMG Kadınlar Teşkilatı Kurumsal İletişim Başkanı İlknur Küçük, Köln'deki etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerde yaşayan Müslüman kadınların, özellikle başörtüsü takanların, gündelik hayatta sık sık ayrımcılık ve İslamofobiye maruz kaldıklarını söyledi. Müslüman kadınların sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığına da işaret eden Küçük, bunun önüne geçebilecek toplumsal dayanışmanın eksik olduğunu dile getirdi. Küçük, Almanya ve Hollanda'da 25 kentte açtıkları stant ve etkinliklerle toplumsal dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Köln'deki etkinliğe Almanların yanı sıra, şehri gezen turistler de ilgi gösterdi.

- "Artık biz de bu toplumun bir parçasıyız"

Başkent Berlin'de düzenlenen etkinlikte de IGMG Belin Bölgesi Başkanı Sadi Jurnal, batılı ülkelerde Müslüman kadınların ayrımcılığa maruz kaldığına vurgu yaptı.

Almanya'da artan İslam düşmanlığına karşı birlikte hareket etmek gerektiğinin altını çizen Jurnal, "Başörtülü olmak suç mu ki Müslüman kadınların mesleklerini icra etmeleri engelleniyor. Hindular da bu ayrımcılıktan nasibini alıyor. Birlikte hareket etmeliyiz. Siyasilere bu adaletsizliği ortadan kaldırmaları için çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

IGMG Belin Bölgesi Kadın Kolları Başkanı Nebahat Kartal da "Artık biz de bu toplumun bir parçasıyız. Sizlerle aynı haklara sahipken birlikte yaşamak istiyoruz. Örneğin Berlin'de dün akşam başörtülü bir kadın kılık kıyafetinden dolayı ayrımcılığa uğradı. Yaşanan bu ayrımcılık bizleri rahatsız ediyor. Demokratik bir ülkede yaşıyorsak bu demokrasinin hiçbir ayrım yapılmadan herkese uygulanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Avrupa'da 25 noktada düzenlendi

Etkinlik kapsamında, Almanya'nın Köln, Berlin, Berlin Neukölln, Berlin Wedding, Berlin Charlottenburg, Duisburg, Frankfurt, Ulm, Hannover, Dortmund, Bremen, Nürnberg, Mainz, Stuttgart Bruchsal, Sindelfingen, Vaihingen an der Enz, Schwabisch Gmünd, Aalen, Heilbronn, Hamburg, Lübeck, Harburg, Münih, Hollanda'nın Amsterdam ve Rotterdam kentleri dahil 25 noktada stantlar açılarak Müslüman kadınların yaşadığı ayrımcılığa dikkat çekildi.

Bunu yapan Suriyeli genci alnından öptüBunu yapan Suriyeli genci alnından öptü
Bağcılar'da bina sakinlerini korkutan çatlakBağcılar'da bina sakinlerini korkutan çatlak
(Özel) Depremde evinde çatlaklar oluşan engelli çift sokakta kaldı(Özel) Depremde evinde çatlaklar oluşan engelli çift sokakta kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Çeşitliliği Destekle" islamafobi

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

Elazığ'da 3.3 şiddetinde deprem!

Bir deprem de Elazığ'da!

Son dakika: İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

Artvin'de sel ve toprak kayması! Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

İstanbul depremiyle ilgili bir açıklama da ODTÜ'den

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Son dakika! İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.