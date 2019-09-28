Müslüman kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı sokak aksiyonu

Proje sorumlusu olan IGMG Kadınlar Teşkilatı Kurumsal İletişim Başkanı İlknur Küçük, Köln'deki etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerde yaşayan Müslüman kadınların, özellikle başörtüsü takanların, gündelik hayatta sık sık ayrımcılık ve İslamofobiye maruz kaldıklarını söyledi. Müslüman kadınların sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığına da işaret eden Küçük, bunun önüne geçebilecek toplumsal dayanışmanın eksik olduğunu dile getirdi. Küçük, Almanya ve Hollanda'da 25 kentte açtıkları stant ve etkinliklerle toplumsal dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini aktardı.

- "Artık biz de bu toplumun bir parçasıyız"

Başkent Berlin'de düzenlenen etkinlikte de IGMG Belin Bölgesi Başkanı Sadi Jurnal, batılı ülkelerde Müslüman kadınların ayrımcılığa maruz kaldığına vurgu yaptı.

Almanya'da artan İslam düşmanlığına karşı birlikte hareket etmek gerektiğinin altını çizen Jurnal, "Başörtülü olmak suç mu ki Müslüman kadınların mesleklerini icra etmeleri engelleniyor. Hindular da bu ayrımcılıktan nasibini alıyor. Birlikte hareket etmeliyiz. Siyasilere bu adaletsizliği ortadan kaldırmaları için çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

IGMG Belin Bölgesi Kadın Kolları Başkanı Nebahat Kartal da "Artık biz de bu toplumun bir parçasıyız. Sizlerle aynı haklara sahipken birlikte yaşamak istiyoruz. Örneğin Berlin'de dün akşam başörtülü bir kadın kılık kıyafetinden dolayı ayrımcılığa uğradı. Yaşanan bu ayrımcılık bizleri rahatsız ediyor. Demokratik bir ülkede yaşıyorsak bu demokrasinin hiçbir ayrım yapılmadan herkese uygulanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Avrupa'da 25 noktada düzenlendi