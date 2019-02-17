"Müslüman kimliğin inşası camidedir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Müslüman kimliğin inşasının camide, mabette, insanların birbirine olan muhabbet ve sevgisinde olduğunu belirterek, "O yüzden Allah günde beş defa, hafta bir defa cuma günleri kalabalıklar halinde camide buluşmayı emrediyor." ifadelerini kullandı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Kağıthane Çeliktepe Aydınlar Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Burada konuşan Yılmaz, Allah'a kulluğun ve insanların birbirine muhabbetin en iyi öğrenildiği ve duygusal anlamda yaşandığı yerin camiler olduğunu belirtti.

Müslüman kimliğin inşasının camide ve mabette olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Birbirimizden aldığımız muhabbettedir, sevgidedir. O yüzden Allah günde beş defa, hafta bir defa cuma günleri kalabalıklar halinde camide buluşmayı emrediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Caminin hayatı şekillendiren bir özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ama camideki varlığımızın sadece namazla kalmaması gerekir. Namazdan sonra insanlar birbiriyle musafaha ederek, hal hatır sorarak bunu sürdürmeli. Mahalle mescitlerinin en güzel özelliği adeta olup bitenden herkesin haberdar olduğu bir sistem kurulmuş olmasıdır. Kim yok bugün sabah namazında, öğle namazına kim gelemedi, bir zamanlar onlardan haberdar oluyorduk. Bugün yeni gelişen şartlar, dünyanın bize sunduğu imkanlarla bazı şeyleri daha konforlu, daha iyi idrak ediyoruz ama belli değerlerimizi de kaybediyoruz."